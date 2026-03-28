گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ارمنستان

به گزارش ایلنا، آرارات میرزویان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تحولات منطقه و پیامدهای تداوم تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه ارمنستان ضمن تبریک نوروز و آرزوی صلح و آرامش برای ملت ایران، مراتب تسلیت و همدردی دولت و مردم ارمنستان را به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از مقام‌های ارشد و شهروندان ایرانی ابراز داشت.

وزیر امور خارجه ارمنستان همچنین با ابراز تأسف عمیق از حملات به غیرنظامیان به ویژه دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، با خانواده‌های شهدا و دولت و ملت ایران ابراز همدردی و همبستگی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از مواضع و پیام‌های همدردی دولت و مردم ارمنستان، همتای ارمنی را در جریان جنایات جنگی ارتکابی متجاوزان و نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به‌ویژه حمله به مدارس و مراکز آموزشی و پژوهشی، اماکن تاریخی و فرهنگی، بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های حیاتی و تولیدی و نیز مناطق مسکونی قرار داد.

عراقچی با تأکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع مقتدرانه از تمامیت سرزمینی، حاکمیت و امنیت ملی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مسئولیت همه دولت‌ها برای محکوم‌کردن قانون‌شکنی و جنایات شنیع ارتکابی متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی را یادآور شد و تصریح کرد: آمریکا مسبب اصلی ناامنی و بحران موجود در منطقه غرب آسیا و تنگه هرمز است و جهان باید هیات حاکمه آمریکا و رژیم نژادپرست و نسل‌کش اسرائیل را به خاطر تحمیل جنگ غیرقانونی بر ایران و منطقه مواخذه و مجازات کند.

