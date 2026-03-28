عضو هیات رئیسه مجلس:
طرح خروج از NPT به زودی در دستور کار صحن علنی قرار میگیرد
کد خبر : 1766481
عضو هیات مجلس گفت که چندین طرح مرتبط با خروج ایران از معاهده NPT در سامانه مجلس ثبت شده و در اسرع وقت در دستور صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«چندین طرح مرتبط با خروج ایران از معاهده NPT توسط تعدادی از همکاران ثبت شده است.
در راستای اتخاذ تصمیمات راهبردی در برابر اقدامات خصمانه، در اسرع وقت این طرحها جمعبندی شده و در دستور کار کمیسیون و صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
اراده مجلس دفاع قاطع از منافع ملی وحقوق هستهای ملت ایران است.»