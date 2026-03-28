به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ اولین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور در سال ۱۴۰۵ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و با حضور معاونان و برخی از مدیران کل دادستانی کل برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، دادستان کل کشور ضمن قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین تقدیر از حضور پرشور و شبانه مردم در میادین و خیابان‌های شهرهای مختلف کشور در بیعت با مقام معظم رهبری و اعلام همبستگی آنان با نظام، از همراهی و همدلی ملت ایران در شرایط حساس کشور تشکر کرد و گفت: همان‌گونه که رهبر شهید فرمودند، مردم در زمان مشکلات مبعوث خواهند شد؛ مردم در این زمان حماسه‌ آفریدند.

این مقام عالی قضایی در ادامه با اشاره به شرایط کشور و اقدامات دشمنان اظهار داشت: دستگاه قضایی در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی نیز با جدیت به انجام وظایف قانونی خود ادامه داده و رسیدگی به امور محوله بدون وقفه در حال انجام است.

وی بر ضرورت سرعت، دقت و قاطعیت در پیگیری پرونده‌ها و پیشبرد امور تأکید کرد.

دادستان کل کشور همچنین تصریح کرد: کار دادسرا تعطیل‌بردار نیست و دادستان‌های سراسر کشور با حضور میدانی، نقش مؤثری در تأمین امنیت دارند.

وی افزود: دادستان‌ها باید همواره در دسترس مردم باشند و بیش از گذشته نسبت به موضوعات مرتبط با حقوق عامه، تأمین امنیت و پشتیبانی مؤثر از ضابطین، به‌ویژه در جرایم امنیتی، اقدام نمایند. همچنین نظارت دادستانی کل کشور در این ایام باید بیش از گذشته باشد و تمامی معاونین، مدیران و دادیاران با سرکشی میدانی از دادسراهای سراسر کشور، بر روند اجرای سیاست‌های ابلاغی نظارت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات برخی عناصر وابسته و معاند گفت: اموال آن دسته از افراد خودفروخته که شریک جرم در ریخته شدن خون هزاران ایرانی بوده و علیه منافع ملی و امنیت و آرامش مردم اقدام کرده‌اند، مطابق قانون توقیف خواهد شد.

دادستان کل کشور افزود: این اقدام در چارچوب قوانین کشور و با هدف احقاق حقوق ملت و برخورد قاطع با کسانی انجام می‌شود که با اقدامات خود امنیت و منافع ملی را هدف قرار داده‌اند.

این مقام عالی قضایی تأکید کرد: دستگاه قضایی در برابر هرگونه اقدام علیه امنیت کشور و حقوق مردم با قاطعیت برخورد کرده و اجازه نخواهد داد حقوق ملت تضییع شود.

در ادامه این جلسه، موضوعات مختلف مرتبط با عملکرد دادستانی کل کشور و برنامه‌های سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و معاونان دادستانی کل نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های حوزه‌های مسئولیت خود ارائه کردند.

دادستان کل کشور با رئیس دیوان عالی کشور دیدار کرد

پس از پایان این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار دو طرف ضمن محکومیت اقدامات عاملان جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی، بر لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر میان دستگاه‌های قضایی در جهت صیانت از امنیت کشور و تحقق عدالت تأکید کردند.

در ادامه همچنین، دادستان کل کشور از بخش‌های مختلف دادستانی کل کشور بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با کارکنان، از تلاش‌ها و زحمات همکاران قدردانی کرد و بر لزوم تسریع در رسیدگی به امور مراجعان و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم تأکید کرد.

