پزشکیان خطاب به کشورهای منطقه:
اجازه ندهید دشمنان ما جنگ را از کشورهای شما اداره کنند
رئیس جمهور خطاب به کشورهای منطقه گفت: اگر به دنبال توسعه و امنیت هستید، اجازه ندهید دشمنان ما جنگ را از کشورهای شما اداره کنند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه های اجتماعی ایکس نوشت:
بارها اعلام کردهایم ایران حملات پیشدستانه انجام نمیدهد اما در مقابل حمله به زیرساختها و مراکز اقتصادی، پاسخ محکمی به دشمن جایتکار خواهیم داد. به کشورهای منطقه میگویم اگر به دنبال توسعه و امنیت هستید، اجازه ندهید دشمنان ما جنگ را از کشورهای شما اداره کنند.