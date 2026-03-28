به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه های اجتماعی ایکس نوشت:

بارها اعلام کرده‌ایم ایران حملات پیش‌دستانه‌ انجام نمی‌دهد اما در مقابل حمله به زیرساخت‌ها و مراکز اقتصادی، پاسخ محکمی به دشمن جایتکار خواهیم داد. به کشورهای منطقه می‌گویم اگر به دنبال توسعه و امنیت هستید، اجازه ندهید دشمنان ما جنگ را از کشورهای شما اداره کنند.

