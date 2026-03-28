حمله هوایی به یک واحد مسکونی در زنجان/ ۵ نفر غیرنظامی شهید و ۷ نفر مصدوم شدند

به گزارش ایلنا، علی صادقی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با اشاره به حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، به یک واحد مسکونی در شهر زنجان، گفت: در حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بامداد در حمله متجاوزانه رژیم صهیونی آمریکایی به یک دستگاه آپارتمان مسکونی، تا این لحظه ۵ نفر از هم وطنان غیرنظامی به شهادت رسیدند. ۷ نفر مصدوم هم تا این لحظه به بیمارستان منتقل شده است.

همچنین علی صادقی، خبر داد: کار آواربرداری و انتقال پیکر شهدا و مجروحان در حادثه حمله در حال انجام است. در این‌حمله، واحد مسکونی دچار آسیب شده، که عملیات آواربرداری توسط جمعیت هلال احمر در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان در ادامه به شهروندان استان توصیه کرد؛ مردم شریف استان بعد از اصابت پرتاپه‌های جنگی، محل حمله را ترک کنند و مانع رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه نشوند.

وی بر ضرورت عدم توجه به شایعات تاکید کرد و گفت: مردم عزیز اخبار را صرفا از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقه‌ای و ملی، به اخبار جعلی توجه نکنند.

