دعوت قالیباف از مخاطبان جهانی:

گزارش‌های سازمان ملل درباره جنایت‌های جنگی رژیم اسراییل را بخوانید

گزارش‌های سازمان ملل درباره جنایت‌های جنگی رژیم اسراییل را بخوانید
​رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر می‌خواهید بفهمید که چرا ایران برای انسانیت می‌جنگد و چرا اسرائیل تهدیدی جدی برای تمدن بشری به شمار می‌رود، سه گزارش سازمان ملل را بخوانید.

به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتشار پستی در شبکه ایکس از
مخاطبان جهانی برای مطالعهٔ گزارش‌های رسمی سازمان ملل در خصوص جنایت‌های جنگی رژیم اسراییل دعوت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس نوشت:

اگر می‌خواهید بفهمید که چرا ایران برای انسانیت می‌جنگد و چرا اسرائیل تهدیدی جدی برای تمدن بشری به شمار می‌رود، این سه گزارش سازمان ملل را بخوانید.

آگاهی‌رسانی بخش مهمی از مقاومت است.

این جنایت‌های جنگی را فقط به یک شکل می‌توان توصیف کرد: «بیش از آنچه یک انسان می‌تواند تحمل کند».

عناوین این سه گزارش سازمان ملل عبارتند از:

۱- گزارش «آناتومی نسل‌کشی»

۲- گزارش «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی»

۳- گزارش «فراتر از آنچه یک انسان می‌تواند تحمل کند: استفادهٔ سیستماتیک اسراییل از خشونت جنسی علیه فلسطینیان»

