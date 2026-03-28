گروسی در خون ریخته شده تمام شهدای ۲ جنگ اخیر شریک جرم است

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در حساب شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت:

مدیر کل آژانس انرژی اتمی در خون تمام شهدایی که در ۲ جنگ اخیر ریخته شد شریک جرم است.

گزارش‌های سیاسی او درباره فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران، عدم محکومیت تجاوز به تأسیسات اتمی ما و حال تشویق دشمن به حمله اتمی به سایت های هسته‌ای، کشور را به تصمیماتی غیر قابل بازگشت می‌رساند.

