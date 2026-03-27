به گزارش ایلنا، جلیل حسنی شامگاه جمعه، هفتم فروردین در جمع خبرنگاران با تایید حمله هوایی به معدن کارخانه سیمان فیروزآباد، اظهارکرد: حوالی ظهر امروز (جمعه)، جنگنده متجاوز دشمن صهیونیستی-آمریکایی این منطقه غیرنظامی را مورد اصابت قرار داد.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس با اشاره به ماهیت غیرنظامی این منطقه، تصریح کرد: این معدن یک مرکز فعال صنعتی است که مردم عادی از قشر زحمتکش کارگر جامعه برای تامین معیشت خود در آن مشغول به فعالیت بودند؛ در این حمله، علاوه بر خسارات مالی به ماشین آلات و ابزارآلات صنعتی، متاسفانه نیروهای شاغل در معدن نیز دچار آسیب شدند.

حسنی در خصوص آمار تلفات انسانی این حادثه گفت: بر اساس آخرین آمار، این تجاوز هوایی منجر به شهادت ۲ نفر از رانندگان و کارگران معدن شد؛ هویت این ۲ شهید یکی اهل فیروزآباد و دیگری اهل شهرکرد است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس ادامه داد: همچنین در این حادثه ۲ نفر دیگر از کارگران مجروح شده‌اند که به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با تاکید بر تداوم روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن، بیان کرد: کارگران زحمتکش و پرتلاش بخش‌های مختلف استان، با وجود اقدامات جنایتکارانه و کوردلانه دشمنان، مصمم‌تر از گذشته در عرصه تولید و خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند و اجازه نخواهند داد این اقدامات تروریستی خللی در روند فعالیت‌های صنعتی و معیشتی استان ایجاد کند.