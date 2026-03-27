سفر هیاتی از کمیسیون امنیت به خارگ؛ نیروهای مسلح آماده هر سناریویی هستند

وی با اشاره به بازدید از مراکز و مکان‌هایی که در مورد حمله آمریکایی صهیونیستی قرار گرفته‌اند، گفت: بازیدی از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر صورت گرفت، جایی که بر اثر حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی خسارت‌های زیادی به آن وارد شده بود.

رضایی به بازدید از اسکله مسافری بوشهر اشاره و اظهار کرد: کار شناورهای مسافربری جابه‌جایی مسافر است که مورد اصابت مستقیم جنگنده‌های آمریکایی- صهیونیستی قرار گرفتند. همچنین از یک واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز بازدید به عمل آمد که مورد اصابت و حمله دشمن قرار گرفته است.

امنیت در استان بوشهر به‌صورت کامل برقرار است

وی با اشاره به بازدید از اداره هواشناسی فرودگاه بوشهر گفت: اعضای کمیسیون همچنین از پایگاه دریایی ارتش در بوشهر بازدید کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در بخش دیگری از این سفر، دیداری با آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر صورت گرفت. حضور در جلسه شورای تأمین استان بوشهر از دیگر برنامه‌های سفر بود که در آن مدیران و فرماندهان دستگاه‌های مختلف گزارش‌هایی از وضعیت امنیتی استان و اقدامات انجام‌شده در جنگ اخیر ارائه کردند.

رضایی خاطرنشان کرد: الحمدالله با هوشیاری نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی، وضعیت امنیت در استان بوشهر به‌صورت کامل برقرار است و طبق گزارش‌های ارائه‌شده، در یک ماه اخیر آمار جرم و جنایت در استان بوشهر به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

نیروهای مسلح ما ضربات کوبنده‌ای به دشمن وارد کردند

وی افزود: آمادگی نیروهای مسلح مستقر در استان بوشهر در سپاه، ارتش، پدافند و مرزبانی برای دفاع از میهن عزیزمان در مقابل تجاوز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در سطح حداکثری قرار دارد و نیروهای مسلح ما ضربات کوبنده‌ای به دشمن وارد کردند. نیروهای مسلح با قدرت به دفاع از مرزهای ایران عزیز در استان بوشهر ادامه خواهند داد و برای هر سناریویی آماده بوده و اقدامات بسیار خوبی را انجام دادند و اکنون در اوج آمادگی قرار دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از مجاهدت‌های نیروهای مسلح و همچنین نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی برای تأمین امنیت استان و دفاع از کشور در جنگ تحمیلی در مقابل دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی قدردانی کردند.