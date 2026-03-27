سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام:
بازداشت شماری از مزدوران دشمن آمریکایی - صهیونی در ایلام
سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام از بازداشت شماری از مزدوران دشمن آمریکایی - صهیونی و عوامل گروهکهای تروریستی خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل روابط عمومی سپاه، طرحریزی برای ایجاد ناامنی در خیابانها، تصویربرداری هدفمند از اماکن نظامی و محلهای اصابت و همکاری با شبکههای معاند از جمله شبکه تروریستی اینترنشنال از جمله مهمترین اقدامات این وطن فروشان بوده است.
این مزدوران بخشی از یک زنجیره هدایت شده با هدایت رسانهای و پشتیبانی خارجی بودند اما با اقدام پیش دستانه سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و بازداشت شدند.