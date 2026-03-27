به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس نوشت: رزمندگان حزب‌الله لبنان که در ۴۸ ساعت گذشته قریب به ۵۰ تانک دشمن صهیونیست‌ را منهدم کرده‌اند، در حال کسب موفقیت‌هایی بی نظیر در میدان نبرد هستند.

محمد باقر قالیباف با اشتراک گذاشتن ویدیویی که شهید سید حسن نصرالله در آن تاکید می‌کند که «این صهیونیست‌ها هم عاقبت چمدان‌هایشان را جمع می‌کنند و می‌روند». به استقبال موفقیت‌های میدانی حزب‌الله رفت.

