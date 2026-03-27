گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با نبیه بری رئیس مجلس لبنان

به گزارش ایلنا سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با آقای نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان، در خصوص پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین تجاوزات گسترده رژیم اشغالگر علیه لبنان گفتگو و تبادل نظر کرد.

عراقچی ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات مرتبط با تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه کشورمان و پاسخ‌های مشروع و قاطع نیروهای مسلح کشورمان، از مواضع اصولی رئیس مجلس نمایندگان لبنان در حمایت از وحدت ملی لبنان تجلیل کرد و بار دیگر حمایت اصولی کشورمان از حاکمیت و تمامیت سرزمینی لبنان را مورد تاکید قرار داد و حفظ و تقویت انسجام داخلی را برای مواجهه با توطئه‌های عوامل خارجی علیه منافع جامعه لبنان از ضرورت‌های شرایط حساس کنونی برشمرد.

رئیس مجلس نمایندگان لبنان نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و پیامدهای این اقدامات تجاوزگرانه، هدف این رژیم را تخریب زیرساخت‌های حیاتی لبنان و نیز کوچاندن اجباری شهروندان لبنانی از مناطق خود بیان داشت.

دو طرف در این گفتگوی تلفنی اهمیت تقویت و توسعه روابط دو کشور را مورد تاکید قرار دادند.

