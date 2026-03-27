واکنش عراقچی به هدف قرار گرفتن زیرساخت های کشورمان

واکنش عراقچی به هدف قرار گرفتن زیرساخت های کشورمان
عراقچی وزیر امور خارجه به هدف قرار گرفتن زیرساخت های کشورمان واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خاجه کشورمان در واکنش به هدف قرار گرفتن زیرساخت های کشورمان در شبکه ایکس نوشت:  «اسرائیل دو مورد از بزرگ‌ترین کارخانه‌های فولاد ایران، یک نیروگاه برق و همچنین سایت‌های هسته‌ای غیرنظامی را در کنار سایر زیرساخت‌ها هدف قرار داده است. اسرائیل مدعی است که این اقدام را با هماهنگی ایالات متحده انجام داده است.

این حمله با مهلت تمدیدشده رئیس‌جمهور آمریکا برای دیپلماسی در تضاد است.

ایران هزینه‌ای سنگین برای جنایات 

اسرائیل رقم خواهد زد.»

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
