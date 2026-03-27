واکنش عراقچی به هدف قرار گرفتن زیرساخت های کشورمان

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خاجه کشورمان در واکنش به هدف قرار گرفتن زیرساخت های کشورمان در شبکه ایکس نوشت: «اسرائیل دو مورد از بزرگ‌ترین کارخانه‌های فولاد ایران، یک نیروگاه برق و همچنین سایت‌های هسته‌ای غیرنظامی را در کنار سایر زیرساخت‌ها هدف قرار داده است. اسرائیل مدعی است که این اقدام را با هماهنگی ایالات متحده انجام داده است.

این حمله با مهلت تمدیدشده رئیس‌جمهور آمریکا برای دیپلماسی در تضاد است.

ایران هزینه‌ای سنگین برای جنایات

اسرائیل رقم خواهد زد.»

