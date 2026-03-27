به گزارش ایلنا، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو روز جمعه ۷ فروردین ۱۴۰۵ با انتشار فرسته‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران در اقدامی مبتنی بر حسن نیت و همسو با اصول دیرپای بشردوستانه خود، در پاسخ به درخواست سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است، عبور ایمن کشتی های حامل کالاهای بشردوستانه از تنگه هرمز را تسهیل کرده و بیش از پیش تسریع ببخشد. این اقدام بیانگر تعهد مستمر ایران به حمایت از تلاش های بشردوستانه و اطمینان از دسترسی بدون تاخیر نیازمندان به کمک های ضروری است. ترتیبات عملیاتی برای اجرای این تصمیم در زمان مقتضی با هماهنگی سازمان ملل متحد نهایی خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران همچنان قاطعانه متعهد به تضمین، حفظ و صیانت از امنیت و ثبات تنگه هرمز برای تمامی کشورهای غیرمتخاصم است.

