خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفیر ایران در ژنو خبر داد؛

موافقت ایران با درخواست سازمان ملل برای عبور ایمن کشتی‌های حامل کالاهای بشردوستانه از تنگه هرمز

کد خبر : 1766113
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر ایران در ژنو اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با درخواست سازمان ملل متحد برای عبور ایمن کشتی های حامل کالاهای بشردوستانه از تنگه هرمز موافقت کرده است.

به گزارش ایلنا، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو روز جمعه ۷ فروردین ۱۴۰۵ با انتشار فرسته‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران در اقدامی مبتنی بر حسن نیت و همسو با اصول دیرپای بشردوستانه خود، در پاسخ به درخواست سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است، عبور ایمن کشتی های حامل کالاهای بشردوستانه از تنگه هرمز را تسهیل کرده و بیش از پیش تسریع ببخشد. این اقدام بیانگر تعهد مستمر ایران به حمایت از تلاش های بشردوستانه و اطمینان از دسترسی بدون تاخیر نیازمندان به کمک های ضروری است. ترتیبات عملیاتی برای اجرای این تصمیم در زمان مقتضی با هماهنگی سازمان ملل متحد نهایی خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران همچنان قاطعانه متعهد به تضمین، حفظ و صیانت از امنیت و ثبات تنگه هرمز برای تمامی کشورهای غیرمتخاصم است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار