تهاجم علیه سربازان تروریست امریکایی تا خروج کامل آنها از سرزمین مسلمانان ادامه دارد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

در ادامه موج ۸۴ عملیات وعده صادق ۴ درشامگاه جمعه با رمز مبارک "یا صاحب الزمان عج " و تقدیم به شهدای بزرگوار نیروی دریایی خصوصا قهرمان نادر مهدوی و دیگر همرزمانی که در دهه ۶۰ امریکا را به زانو درآوردند، نیروی دریایی سپاه امروز طی یک عملیات غافلگیر کننده چندین مرکز تجمع تروریست های صهیونی امریکایی در جزیره بوبیان را مورد تهاجم ترکیبی موشکی و پهپادی قرار دادند.

در این تهاجم با انواع پهپادهای انهدامی و موشک های بالستیک تعداد زیادی از تفنگداران تروریست امریکایی تار و مار شده و کشته و مجروحین این تروریست ها به بیمارستانهای "صالح الصباح" ، "محمد الاحمد"و "علی السالم" منتقل شدند.

منابع میدانی از قرنطینه کامل این بیمارستان‌ها با عدم پذیرش و خروج بیماران کویتی و درمان تروریست های مجروح پرداخته که این موضوع اعتراض مردم کویت را نیز در بر داشته است.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد، تهاجم علیه سربازان تروریست امریکایی را در هر نقطه ای از این منطقه و تا ازاله کامل آنها از سرزمین مسلمانان با حملات کوبنده و شکننده ادامه خواهد داد.

وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

