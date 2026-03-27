گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در تماس تلفنی، در خصوص تحولات منطقه و پیامدهای تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مساعی جمیله برخی کشورهای دوست و همسایه برای توقف جنگ، تصریح کرد: دیدگاه‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در تاکید بر دفاع از حقوق و منافع ملی ایران کاملا روشن است.

عراقچی با اشاره به تداوم حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف مختلف از جمله اهداف و مراکز غیرنظامی مثل مدارس، بیمارستان‌ها، ابنیه تاریخی و فرهنگی و مناطق مسکونی، بر عزم ایران برای ادامه دفاع قاطع از کیان ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ناامنی موجود در تنگه هرمز را ناشی از تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و با اشاره به بسته بودن تنگه هرمز بر روی شناورهای آمریکایی و صهیونیستی و طرف‌های دیگر دخیل در تجاوز نظامی متجاوزان علیه ایران تصریح کرد: ممانعت از تردد شناورهای متعلق به متجاوزان و متحدین آن‌ها حق قانونی ایران به عنوان کشور ساحلی است و مراجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران با وقوف کامل به مسئولیت‌های خود برای تامین امنیت و ایمنی دریانوردی در این آبراهه، تدابیر لازم را در راستای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی ایران و به منظور جلوگیری از سوء استفاده متجاوزان از این آبراهه برای ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران اتخاد کرده‌اند.

عراقچی خاطرنشان کرد: تردد شناورهای متعلق به سایر کشورها از تنگه هرمز با هماهنگی با مراجع صلاحیت‌دار ایرانی انجام می‌شود.

وزیر امور خارجه روسیه ضمن محکوم کردن مجدد تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت احترام به اصول بنیادین منشور ملل متحد تاکید کرد و آمادگی روسیه را برای تداوم رایزنی‌ها جهت کمک به کاهش تنش و اعاده امنیت و ثبات در منطقه اعلام کرد.

