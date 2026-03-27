معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان:
حمله به فولاد خوزستان تلفات جانی و مجروحیت نداشت
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: به علت خاموش بودن کورهها، به سلامت از مجتمع خارج شدند و خوشبختانه از این تجاوز، هیچگونه تلفات جانی و مجروحی برجای نماند.
به گزارش ایلنا، ولیالله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: ساعتی پیش هواپیمای متجاوز جنایتکاران آمریکایی-صهیونیستی به شرکت صنایع فولاد خوزستان حمله کردند.
بنابر این گزارش کارکنان صنایع فولاد به علت خاموش بودن کورهها، به سلامت از مجتمع خارج شدند و خوشبختانه از این تجاوز، هیچگونه تلفات جانی و مجروحی برجای نماند.