معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان:

حمله به فولاد خوزستان تلفات جانی و مجروحیت نداشت

حمله به فولاد خوزستان تلفات جانی و مجروحیت نداشت
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: به علت خاموش بودن کوره‌ها، به سلامت از مجتمع خارج شدند و خوشبختانه از این تجاوز، هیچگونه تلفات جانی و مجروحی برجای نماند.

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: ساعتی پیش هواپیمای متجاوز جنایتکاران آمریکایی-صهیونیستی به شرکت صنایع فولاد خوزستان حمله کردند. 

​بنابر این گزارش کارکنان صنایع فولاد به علت خاموش بودن کوره‌ها، به سلامت از مجتمع خارج شدند و خوشبختانه از این تجاوز، هیچگونه تلفات جانی و مجروحی برجای نماند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
