تماس تلفنی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با استانداران اصفهان و خوزستان و مدیرعامل فولاد اصفهان
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در تماس های تلفنی جداگانه با سید محمدرضا موالی زاده، استاندار خوزستان، مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان و مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان گفتگو کرد و در جریان آخرین وضعیت خدمت رسانی و فعالیت دستگاه ها قرار گرفت.
حضرتی در این تماس ها با تاکید بر اینکه دولت با تمام توان پای کار مردم است، گزارشی از میزان آسیب ها و حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی در دو استان کشور دریافت کرد و گفت: متاسفانه در جریان این جنگ بسیاری از اماکن و مناطق غیرنظامی تخریب شده و این نشان می دهد که دشمن ضد مردم است و جان مردم بی گناه هیچ اهمیتی برای آنان ندارد.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با تقدیر از عملکرد دستگاه های اجرایی در دو استان خوزستان و اصفهان تاکید کرد: خوشبختانه هیچ کمبودی در بازار و اقلام مصرفی مورد نیاز مردم گزارش نشده و این مرهون تلاشها و اقدامات همه ارکان دولت است.
حضرتی همچنین در تماس با مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان گزارشی از میزان آسیبهای ناشی از حملات اخیر دشمن دریافت کرد و گفت: دشمن به دنبال ایجاد اخلال در تولید و نابودی سرمایههای متعلق به مردم است و آنچه که طی این مدت انجام شده به خوبی این موضوع را نشان میدهد.
وی همچنین از اقدامات و حضور مردم در صحنه قدردانی کرد و گفت: حضور مردم در کنار دولت و نیروهای مسلح کشورمان تضمین کننده اقتدار کشور است و محاسبات دشمن را برهم زده است.