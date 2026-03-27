به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی جمالی نژاد درباره حملات دشمن به فولاد مبارکه اصفهان گفت:ساعتی قبل متجاوزین آمریکایی-صهیونی به زیر ساخت‌های استان اصفهان علی‌رغم این‌که‌ گفته بودند حمله نمی‌کنند، حملاتی را وارد کردند و ۲ نیروگاه استان را به ظرفیت ۹۱۴ مگاوات و ۲۵۰ مگاوات در شهرستان مبارکه تخریب کردند و بخشی از کارگاه فولاد مبارکه را آسیب زدند.

استاندار اصفهان تاکید کرد:در حال حاضر نیروهای امدادی و گروهای امدادی مشغول کار هستند تا به حال یک شهید و ۱۵ مجروح را از زیر آوار بیرون آوردیم.

وی خاطر نشان کرد:کارگرانی که برای امرار معاش در حال کار بودند؛نه فقط این عزیزان بلکه ۲۵ کارگر را در این مدت اخیر از دست دادیم و یکی از آن ها از عزیزان ارامنه و مسیحی ما بودند.

