خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جمالی نژاد:

در حمله دشمن به فولاد مبارکه یک نفر شهید و ۱۵ نفر مجروح شده‌اند/ ۲ نیروگاه تخریب شده است

کد خبر : 1766095
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار اصفهان گفت: در حملات آمریکایی ـ صهیونی به فولاد مبارکه یک نفر شهید و ۱۵ نفر مجروح شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی جمالی نژاد درباره حملات دشمن به فولاد مبارکه اصفهان گفت:ساعتی قبل متجاوزین آمریکایی-صهیونی به زیر ساخت‌های استان اصفهان  علی‌رغم این‌که‌ گفته بودند حمله نمی‌کنند، حملاتی را وارد کردند و ۲ نیروگاه استان را به ظرفیت ۹۱۴ مگاوات و ۲۵۰ مگاوات در شهرستان مبارکه تخریب کردند و بخشی از کارگاه فولاد مبارکه را آسیب زدند.

استاندار اصفهان تاکید کرد:در حال حاضر نیروهای امدادی و گروهای امدادی مشغول کار هستند  تا به حال یک شهید و ۱۵ مجروح را از زیر آوار بیرون آوردیم.

وی خاطر نشان کرد:کارگرانی که برای امرار معاش در حال کار بودند؛نه فقط این عزیزان بلکه ۲۵ کارگر را در این مدت اخیر از  دست دادیم و یکی از آن ها از عزیزان ارامنه و مسیحی ما بودند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار