شرکت های صنعتی آمریکایی و صنایع سنگین هم پیمان رژیم صهیونیستی در منطقه، بلافاصله محیط کار خود را ترک کنند

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیمفمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

هشدار به صنایع آمریکایی منطقه دشمن آمریکایی صهیونیستی با وجود تذکرات و هشدارهای قبلی در مورد پرهیز از حمله به صنایع ایران امروز حملات متعددی به مراکز صنعتی ایران داشت.

رزمندگان ما در حال حملات تلافی جویانه هستند لذا به کلیه کارکنان شرکتهای صنعتی در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند و همچنین صنایع سنگین هم پیمان رژیم صهیونیستی در منطقه هشدار می‌دهیم، بلافاصله محیط کار خود را ترک کنید تا جان شما به خطر نیفتد.

ساکنان اینگونه صنایع تا شعاع یک کیلومتری تا زمان حمله محل اقامت خود را ترک کنند.

و ما النصر من عند الله العزیز الحکیم

