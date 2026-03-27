جمالیان در گفتوگو با ایلنا:
جزئیات حمله دشمن به مجتمع آب سنگین خنداب/ عوامل خطرزا قبلا تخلیه شده است/ هیچ خطری مردم را تهدید نمیکند
نماینده خنداب و کمیجان گفت: از قبل حمله به آب سنگین خنداب پیشبینی شده بود و عوامل خطرزا از آنجا تخلیه شده بود و هیچ خطری برای مردم منطقه و اطراف وجود ندارد.
محمدجمالیان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله رژیم صهیونسیتی و آمریکا به مجتمع آب سنگین خنداب، گفت: متاسفانه مجتمع آب سنگین خنداب مورد حمله دشمنان قرار گرفته است اما از قبل آمادگی حمله به این قسمت وجود داشت، به خاطر همین کلیه مواردی که ممکن بود خطرزا باشد تخلیه شدند. خدا را شکر هیچگونه آسیبی برای منطقه ندارد.
وی افزود: در مورد میزان خسارات هم بعد از این که بررسیهای تخصصی صورت بگیرد، اعلامنظر خواهد شد.
جمالیان یادآور شد: در مورد استفاده از محصولات آب سنگین اراک باید گفت، در کارهای پزشکی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگرفت و متاسفانه مورد اثابت قرار گرفته است.
وی بیان کرد: با فرماندار هم صحبت کردم گفتند باید شعلههای آتش فروکش کند تا بتوان درباره خسارات صحبت کرد.
جمالیان گفت: با قاطعیت میشود گفت هیچ خطری برای مردم منطقه و اطراف وجود ندارد و کلیه عوامل خطرزا قبلا تخلیه شده است.