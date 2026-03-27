سازمان انرژی اتمی ایران:
حمله دشمن به کارخانه تولید کیک زرد اردکان یزد/ عدم انتشار مواد پرتوزا
سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: کارخانه تولید کیک زرد اردکان در استان یزد دقایقی پیش هدف تهاجم دشمن آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفت.
بررسیهای اولیه نشان میدهد این حادثه هیچگونه انتشار مواد پرتوزا به خارج از مجموعه در پی نداشته و از این رو، هیچگونه نگرانی برای شهروندان و مناطق اطراف وجود ندارد.