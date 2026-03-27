خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان انرژی اتمی ایران:

حمله دشمن به کارخانه تولید کیک زرد اردکان یزد/ عدم انتشار مواد پرتوزا

حمله دشمن به کارخانه تولید کیک زرد اردکان یزد/ عدم انتشار مواد پرتوزا
کد خبر : 1766081
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: کارخانه تولید کیک زرد اردکان در استان یزد دقایقی پیش هدف تهاجم دشمن آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفت.

سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: کارخانه تولید کیک زرد اردکان در استان یزد دقایقی پیش هدف تهاجم دشمن آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفت. 

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه هیچ‌گونه انتشار مواد پرتوزا به خارج از مجموعه در پی نداشته و از این رو، هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان و مناطق اطراف وجود ندارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار