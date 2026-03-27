تمام اقوام ایران برای حفظ تمامیت سرزمینی همپیمان هستند
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: تمام اقوام و ادیان ایران بر سر وطن و حفظ تمامیت سرزمینی همپیمان هستند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عبدالکریم حسینزاده گفت: اهل سنت ایران و اساسا ایرانیان اقدامات دشمن و هرگونه همپیمانی و همراهی برخی از کشورها برای تعرض به تمامیت سرزمینی ایران را فراموش نخواهند کرد و این موضوع پذیرفتنی نیست.
وی ادامه داد: بیشک ایران ورای مذهب و زبان و فرهنگ و هر چیز دیگری در رگ و خون و جان و قلب و ذهن تک تک ما ایرانیان است. اگر ما مردم ایران بر سر هیچ چیزی تفاهم نداشته باشیم اتفاقا روی خاک میهن و حفظ تمامیت سرزمینی هم پیمان هستیم.
معاون رئیسجمهوری در ادامه اظهار کرد: در میان ما ایرانیان اعم از کرد و فارس و ترک و بلوج و عرب و… چه شیعه باشند و چه سنی و چه پیرو دیگر ادیان الهی در مورد میهن و حفظ تمامیت سرزمینیمان اندک گسستی وجود ندارد، شاید یگانه موردی که اکثریت قاطع ما ایرانیان همگی تکلیف و نسبتمان را با آن بسیار خوب میدانیم همین وطن باشد و این نشان از میهن دوستی مسئولانه ماست.
وی ادامه داد: شفافتر اینکه ما در موضوع «خاک» با هیچکسی از هر زبان و مذهب و مسلکی که باشد تعارف نداریم، ما اینجا در ایران سنی، شیعه، مسیحی، یهودی، زرتشتی، ترکمن، کرد، ترک، لر، بلوچ، فارس، عرب، ارمنی، اشوری و … همه با هم جان میدهیم اما خاک، هرگز. چرا که ایران جانِ ماست، ایران جهانِ ماست و ایران هستیِ ماست.
حسینزاده اظهار کرد: ملت ایران هرگز آرزومند تهدید تمامیت ارضی هیچ یک از همسایگان خود نخواهد بود، خواه شیعه یا سنی. این ملت عظیم برای تمام همسایگان خود صلح میخواهد و امنیت و این انتظار را هم به نسبت سرزمین خود از همسایگان دارد زیرا که وطن والاترین ارزش حیات ملی است. ایرانیان در همیشه تاریخ خواهان بقای ملی میهن و حفظ ماهیت وجودی سرزمینشان بودهاند و این را برای همسایگانمان خود نیز خواهانند حتما جهان بدون صلح و رواداری و مدارا و دوستی، جهانی تاریک است و دهشتناک و ایرانی خواهان چنین جهانی نیست.
وی تاکید کرد: بیشک دولت بعد از این جنگ، به معنای واقعی کلمه در مسیر خواستهها و تحقق مطالبات و حقوق به حق همین ملت شریف با تمام عشق و ایمان گام برخواهد داشت.