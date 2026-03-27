️انهدام تعدادی از سوخت رسان ها و ناوگان لجستیکی پشتیبانی ارتش امریکا

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ️انهدام تعدادی از سوخت رسان ها و ناوگان لجستیکی پشتیبانی ارتش تروریستی امریکا در پایگاه الخَرج خبرداد.

در متن اطلاعیه سپاه پاسداران آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

به دنبال بهره برداری خصمانه رژیم تروریستی آمریکا از پایگاه‌های هوایی موجود در کشورهای منطقه، نیروی هوافضای سپاه با یاری همرزمان خود در نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مشترک ویژه موشکی و پهپادی در موج ۸۴ عملیات وعده صادق ۴ بارمز مبارک «یاخیرالرازقین» و «هدیه به شهدای سازمان صداوسیما وتمامی زحمتکشان این سازمان» ضمن انهدام سامانه‌های دفاع ضد موشکی و نفوذ موشک‌های سوخت جامد و مایع به پایگاه الخرج محل استقرار ناوگان سوخت رسان و پشتیبان هوایی را مورد آماج آتش موشکی و پهپادی قرار دادند.

این اقدام ارزشمند و تاثیرگذار چندین هواپیمای پهن پیکر و سنگین سوخت رسان و پشتیبانی دشمن منهدم و یا مورد آسیب جدی قرار گرفتند.

«سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ وَیُوَلُّونَ الدُّبُرَ»، زود است که این جمع در هم شکسته شوند و پابه فرار بگذارند.

رزمندگان جان برکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران ضمن دفاع مستحکم از مواضع ج. ا در تنگه هرمز و خلیج فارس، تهاجم بر کانون‌های شرارت دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد.

