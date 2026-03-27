درحال پیگیری حقوقی جهت اخذ غرامت از جنایتکاران هستیم

رحیمی برپایی غرفه های حقوقی در میادین اصلی شهر را خدمتی موثر در راستای احقاق حق مردم دانست و گفت: بدنه قضایی کشور با همکاری مرکزوکلای قوه قضائیه در میادین اصلی شهر با استفاده از وکلای مجرب مرکز وکلا آماده ارائه خدمات و مشاوره حقوقی به مردم عزیز کشورمان می باشد.

وزیردادگستری در مورد اقدام این حقوقدانان بیان داشت: مردم ما در سه حوزه جانی، مالی و معنوی در قبال حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان آنها در منطقه دچار خسارت شده اند که با هماهنگی لازم با نهادهای مسئول نحوه جبران این خسارت ها مشخص شده است و ما در میادین اصلی آماده اخذ وکالت از مردم برای ثبت شکایت ایشان درحوزه خسارات جانی، مالی و معنوی علیه متخاصمین و حامیان آنها هستیم.