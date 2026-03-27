خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر دادگستری:

درحال پیگیری حقوقی جهت اخذ غرامت از جنایتکاران هستیم

کد خبر : 1766056
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دادگستری در بازدید از غرفه دایر شده برای اخذ وکالت از مردم آسیب دیده، این اقدام را امری ضروری برای اخذ غرامت از جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی دانست.

به گزارش ایلنا، امیرحسین رحیمی با حضور در تجمع شبانه مردم، با تقدیر از حضور حماسی مردم در میادین مختلف شهر، گفت: ما تمام تلاش و توان خود را به کار خواهیم بست تا آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونی را پای میزمحاکمه بکشانیم و از حقوق مردم آسیب دیده دفاع کنیم.

 

رحیمی برپایی غرفه های حقوقی در میادین اصلی شهر را خدمتی موثر در راستای احقاق حق مردم دانست و گفت: بدنه قضایی کشور با همکاری مرکزوکلای قوه قضائیه در میادین اصلی شهر با استفاده از وکلای مجرب مرکز وکلا آماده ارائه خدمات و مشاوره حقوقی به مردم عزیز کشورمان می باشد.

وزیردادگستری در مورد اقدام این حقوقدانان بیان داشت: مردم ما در سه حوزه جانی، مالی و معنوی در قبال حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان آنها در منطقه دچار خسارت شده اند که با هماهنگی لازم با نهادهای مسئول نحوه جبران این خسارت ها مشخص شده است و ما در میادین اصلی آماده اخذ وکالت از مردم برای ثبت شکایت ایشان درحوزه خسارات جانی، مالی و معنوی علیه متخاصمین و حامیان آنها هستیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار