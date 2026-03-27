بیانیه وزارت خارجه در محکومیت ترور دیپلماتهای ایرانی در لبنان
به گزارش ایلنا، بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت ترور جنایتکارانه دیپلماتهای ایرانی در لبنان منتشر شد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أَخْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جنایت شنیع رژیم آدمکش صهیونیستی در حمله به محل اقامت چند نفر از دیپلماتهای ایرانی در لبنان را به شدت محکوم میکند.
این جنایت تروریستی که در ادامه اقدامات تجاوزکارانه و جنایات این رژیم علیه ملت ایران طرحریزی و اجرا شده است، نشانگر ذات خبیث رژیم اشغالگر و تعارض ذاتی آن با هنجارهای بنیادین حقوقی و انسانی از جمله اصل مصونیت دیپلماتها وضرورت احترام به حاکمیت ملی کشور میزبان است.
اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در ترور دیپلماتهای ایرانی مصداق بارز تروریسم سازمانیافته و تعرضی آشکار به مبانی بنیادین حقوق بینالملل میباشد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به خانوادههای محترم آنها و عموم ملت ایران، از همه ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی برای پیگیری این جنایت و پاسخگو کردن رژیم سفاک صهیونیستی استفاده خواهد کرد.
وزارت امور خارجه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، سیدمحمدرضا موسوی، علیرضا بیآزار، مجید حسنی کندسر، حسین احمدلو، احمد رسولی و امیر مرادی، بر عهد و پیمان خود برای تداوم راه پرافتخار آنها در پاسداری از امنیت و منافع ملی ایران تأکید میکند.