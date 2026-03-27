حمله هوایی به فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان

در دو حمله مستقل کارخانه‌های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان دقایقی پیش هدف قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، دقایقی پیش دشمن آمریکایی صهیونی در دو حمله مستقل کارخانه‌های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان را هدف گرفت.

نیروهای امدادی بلافاصله‌ در محل حادثه حاضر شده‌اند.

ظاهرا در جریان این حملات نیروگاه برق فولاد مبارکه هم هدف حملات دشمن قرار گرفته است.

طبق اطلاع ایلنا احتمالا جمعی از کارگران و نیروهای این دو مجموعه شهید یا زخمی شده‌اند.

خبر تکمیلی تا دقایقی دیگر منتشر خواهد شد.

 

 

