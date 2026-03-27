خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران تا ۱۱ فروردین به صورت ۲۰ درصد حضوری

فعالیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران تا ۱۱ فروردین به صورت ۲۰ درصد حضوری
کد خبر : 1766009
لینک کوتاه کپی شد.

معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بنا به بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و بر اساس مفاد آن، فعالیت ادارات کل ستادی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و واحدهای تابعه، تا ۱۱ فروردین به صورت حضور ۲۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود .

 

به گزارش ایلنا، پژمان پروین با بیان این که سه روز تعطیل ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ماه نیز تابع ضوابط کشیک است، در این باره گفت: همچنین تمامی رده‌های مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی هستد.

پروین در ادامه گفت: مدیران محترم به گونه‌ای برنامه ریزی نمایند که سایر کارکنان دورکار آمادگی لازم را برای حضور در محل کار داشته باشند. معاون راهبردی سازمان تأکید کرد: ضمناً در راستای استفاده از ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) مصوب هیئت وزیران، فعالیت تمامی کارکنان خانم در استان تهران به صورت دورکار خواهد بود.

وی در پایان گفت: ضمناً فعالیت واحدها و لیست کشیک مطابق روال قبل در ساعات و روزهای تعطیل بصورت مستمر جریان دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار