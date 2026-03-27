حقوقی قضایی ۰۷ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۳:۲۰

فعالیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران تا ۱۱ فروردین به صورت ۲۰ درصد حضوری

معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بنا به بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و بر اساس مفاد آن، فعالیت ادارات کل ستادی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و واحدهای تابعه، تا ۱۱ فروردین به صورت حضور ۲۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود .