فعالیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران تا ۱۱ فروردین به صورت ۲۰ درصد حضوری
معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بنا به بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و بر اساس مفاد آن، فعالیت ادارات کل ستادی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و واحدهای تابعه، تا ۱۱ فروردین به صورت حضور ۲۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود .
به گزارش ایلنا، پژمان پروین با بیان این که سه روز تعطیل ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ماه نیز تابع ضوابط کشیک است، در این باره گفت: همچنین تمامی ردههای مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی هستد.
پروین در ادامه گفت: مدیران محترم به گونهای برنامه ریزی نمایند که سایر کارکنان دورکار آمادگی لازم را برای حضور در محل کار داشته باشند. معاون راهبردی سازمان تأکید کرد: ضمناً در راستای استفاده از ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه دورکاری (کار در خانه) مصوب هیئت وزیران، فعالیت تمامی کارکنان خانم در استان تهران به صورت دورکار خواهد بود.
وی در پایان گفت: ضمناً فعالیت واحدها و لیست کشیک مطابق روال قبل در ساعات و روزهای تعطیل بصورت مستمر جریان دارد.