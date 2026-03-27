اطلاعیه شماره ۴۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
حملات پهپادی ارتش به بزرگترین مرکز حمل و نقل ارتش رژیم صهیونی
روابط عمومی ارتش اعلام کرد: پایگاه پشتیبانی و مرکز حمل و نقل ارتش رژیم صهیونیستی در تل آویو مورد هجوم پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه شماره ۴۵ به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هموطنان عزیز! ارتش جمهوری اسلامی ایران، از شب گذشته، پایگاه پشتیبانی و مرکز حمل و نقل نظامی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به ۶۹۰۰ در تل آویو و محل تجمع نیروهای نظامی این رژیم در فرودگاه بن گورین را مورد هجوم پهپادهای انهدامی قرار داده است.
این موج از حملات پهپادی با هدف آسیب به نیروهای متخصص ارتش رژیم کودک کش صهیونیستی و اختلال در تاسیسات و سامانه آماد و پشتیبانی دشمن از نیروهای زمینی و هوایی انجام شده است.
یگان ۶۹۰۰ بهعنوان بازو و مرکز اصلی پشتیبانی در تجاوزات دشمن، وظیفه جابهجایی و تامین تجهیزات سوخترسانهای هوایی و انتقال ادوات به پایگاهها را بر عهده داشته که با توجه به اهمیت چرخه تامین تسلیحات، تهدید مداوم خطوط تدارکاتی دشمن با حملات پهپادی، تاثیر مستقیم در حمل و نقل سریع، امن و باحجم بالا و نهایتا توان عملیات تهاجمی این رژیم دارد.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است؛ امروز که بمبها و موشکهای دشمن، امید و آینده ایران را هدف گرفته، با توکل به خدا و به برکت خونهای پاک ریخته شده و در سایه اتحاد و انسجام مردم ومجاهدت نیروهای مسلح، شر متجاوزان ازاین سرزمین دفع خواهد شد و پرچم ایران عزیزبا شکوهتر ازهمیشه در اهتزاز خواهد ماند.