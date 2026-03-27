شناسایی و دستگیری ۴۶ مزدور دشمن آمریکایی-صهیونیستی در پنج استان

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

به استحضار ملت شریف ایران می رساند با استفاده از گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در پنج استان گلستان، آذربایجان غربی، کرمان‌، اصفهان و ایلام تعداد ۴۶ مزدور دشمن آمریکایی-صهیونی و عوامل گروهک‌های تروریستی، شناسایی و با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند. خلاصه‌ی اتهامات دستگیر شدگان بدین شرح است:

۱) شناسائی و دستگیری یک هسته‌ی تروریستی مترصد مزدوران دشمن آمریکایی صهیونی در استان گلستان؛

در پی دریافت گزارشات مردمی و اقدامات اطلاعاتی تکمیلی سربازان گمنام امام زمان (عج ) در اداره‌کل اطلاعات استان گلستان، یک هسته‌ی ۲ نفره از مزدوران دشمن که مترصد اقدام تروریستی در استان بودند، شناسایی و دستگیر شدند. عوامل دستگیر شده قصد اقدام تروریستی مسلحانه علیه نیروهای حافظ امنیت را داشتند که در اقدامی پیش دستانه بازداشت شدند. در بازرسی از مخفیگاه این هسته تروریستی در گرگان، تعداد ۴ قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۴۳ عدد فشنگ مربوطه کشف شد.

۲) تهاجم پیش دستانه علیه گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب در استان آذربایجان غربی و دستگیری ۸ مزدور صهیون؛

در پی رصدهای اطلاعاتی ۸ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی صهیونی در استان آذربایجان غربی شناسایی و دستگیر شدند.

۴ نفر از مزدوران دستگیر شده، از عناصر تشکیلاتی یک گروهک تجزیه طلب در مهاباد بودند که پس از دریافت امکانات ارتباطی ویژه، مترصد اقدام تروریستی در منطقه بودند.

دو نفر دیگر از مزدوران دستگیر شده از اعضای دو گروهک تروریستی تجزیه‌طلب دیگر که به صورت جداگانه در شهرهای مهاباد و چالدران بازداشت شدند.

دو مزدور دیگر دستگیره شده، از خود فروختگانی هستند که در شهرهای ارومیه و میاندوآب اقدام به ارسال اطلاعات به ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) و صفحات مرتبط با دشمن آمریکایی-صهیونی در فضای مجازی می نمودند.

۳) شناسایی و بازداشت ۳۶ نفر از مزدوران ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) در استان‌های کرمان، اصفهان و ایلام؛

در پی دریافت گزارشات مردمی و اقدامات اطلاعاتی تکمیلی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات‌کل اطلاعات استان‌های کرمان، اصفهان و ایلام، ۳۶ نفر از مزدوران ارسال کننده‌ی اطلاعات به ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) و سرپل های جاسوسی این رژیم در فضای مجازی، شناسایی و دستگیر شدند. ۲۱ نفر از این مزدوران در استان کرمان، ۱۰ نفر در استان اصفهان و ۵ نفر دیگر در استان ایلام فعالیت می‌کردند.

از مزدوران دستگیر شده در استان ایلام که علاوه بر ارسال اطلاعات به ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی، به طور همزمان اقدام به ارسال تصاویر مراکز دفاعی و حساس کشور به گروهک های تروریستی تجزیه طلب می نمودند، ۲ دستگاه ماهواره استارلینک کشف شده است.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

۷ فروردین۱۴۰۵