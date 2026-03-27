کودکان مظلوم مینابی، نماد قساوت و سنگدلی متجاوزان به حریم ایران
سخنگوی وزارت امور خاجه کشورمان گفت: کودکان مظلوم مینابی، نماد قساوت و سنگدلی متجاوزان به حریم ایران هستند.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه, در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در سوئیس درباره جنایت ارتکابی آمریکا در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب در ۹ اسفند ۱۴۰۴، نوشت:
«امروز، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشستی اضطراری برای بررسی حمله قساوتآمیز آمریکا به دبستان شجره طیبه در شهر میناب، در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ برگزار میکند. این حمله، یک اقدام عامدانه بود که به صورت دو مرحلهای با استفاده از دو موشک تاماهاوک صورت گرفت و هدف آن کشتن تعداد بیشتری انسان بیگناه بود.
جهان باید این در برابر این نقض فاحش حقوق بینالملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بایستد؛ این فقط یکی از نمونههای بسیار جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است که در جریان جنگ غیرقانونی آمریکایی-اسرائیلی طی ۲۸ روز گذشته علیه ملت ایران ارتکاب یافته است.
آن کودکان بیگناه و معلمانشان که با خونسردی قتلعام شدند، نماد وحشیگری و بیرحمی متجاوزان هستند. باید عاملان و آمران این جنایات را به خاطر نقضهای فاحش حقوق بشر و جنایات جنگی، که در حد نسلکشی هستند، مواخذه و مجازات نمود».
لازم به ذکر است نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز جمعه مورخ ۷ فروردین ۱۴۰۵ برای بحث و بررسی ابعاد جنایت ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی که به صورت آنلاین ارائه شد، ضمن تشریح جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، هشدار داد که جهان نمیتواند در قبال این جنایت هولناک و نقضهای بیشمار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی ساکت بماند و باید به مسئولیت اخلاقی و قانونی و انسانی خود در برابر این ظلم آشکار عمل کند.