سران کشور در نفی مذاکره با آمریکا متحد هستند

وی در واکنش به بیانیه‌ای منتشر شده منسوب به علمای الازهر، افزود: بیانیه امضای رئیس ندارد، اسم امضاکنندگان در پای آن نیست و احتمال دارد با فشار دولتی‌ها این اقدام را انجام داده باشند. آنها برای اینکه ایران پایگاه‌های آمریکا را در منطقه هدف قرار می‌داد، این عمل را محکوم کرده‌اند. اگر این بیانیه درست باشد حرف ما این است که اولاً: ما این کشورها را نمی‌زنیم، بلکه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای همسایه را هدف قرار می‌دهیم و این حق مشروع ما است زیرا از این پایگاه‌ها علیه ایران استفاده می‌شود.

خاتمی با بیان اینکه این بیانیه خلاف نص صریح قرآن است چون بر اساس آیات الهی مظلوم حق دفاع دارد و فتوای آنها خلاف قرآن است، تاکید کرد: دفاع از سرزمین اسلامی بر همه لازم است. از این رو به جای آنکه مدافع مظلوم باشید، مدافع ظالم شده‌اید! علمای اهل سنت ایران، علیه «الازهر» بیانیه صادر کرده‌اند و همین نکات را گفته‌اند. رهبر مسلمین را به شهادت رساندند، موضع گیری نکرده‌اید، حدود ۱۷۰ دختر مظلوم بی‌پناه را در میناب کشتند، حرف نزدید! این بیانیه مطلقا بیانیه اسلامی نیست.

وی با تاکید براینکه ترامپ مدام مدعی مذاکره است و می‌گوید برای من پیغام می‌فرستند، تصریح کرد: این‌هاخیال پردازی‌های ترامپ است و به حمدالله در نفی مذاکره سران کشور متحد هستند. ملتِ شجاع ۲۶ شب خیابان را رها نکرده‌اند و می‌گویند جوری دشمن را زمین‌گیر کنید که دیگر جرأت حمله به ایران را نداشته باشد. آمریکا در «گِل» گیر کرده است و دست و پای دیپلماتیک می‌زند و می‌خواهد با دروغ‌هایش مذاکره را جا بینداز، اما کشوری که دو بار وسط مذاکره حمله کرده است دیگر قابل مذاکره نبوده نیست و نخواهد بود.