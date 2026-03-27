خطیب نماز جمعه تهران:

سران کشور در نفی مذاکره با آمریکا متحد هستند

خطیب نماز جمعه تهران گفت: رئیس‌جمهور آمریکا مدام مدعی مذاکره می‌شود و می‌گوید برای من پیغام می‌فرستند. دقیقاً این حرف‌ها خیال پردازی‌های ترامپ است و به حمدالله در نفی مذاکره سران کشور با یکدیگر متحد هستند.

به گزارش ایلنا، سیداحمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران که ۷ فروردین ماه ۱۴۰۵در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: جریان تکفیری که امروز در دنیای اسلام متأسفانه در بعضی مناطق حضور دارد و از منابع مادی هم برخوردار است، یکی از مصائب جهان اسلام به حساب می‌آید. آنها به جای اینکه با دشمنان اسلام در بیفتند تیغ دشمنان اسلام را تیز می‌کنند.

وی در واکنش به بیانیه‌ای منتشر شده منسوب به علمای الازهر، افزود: بیانیه امضای رئیس ندارد، اسم امضاکنندگان در پای آن نیست و احتمال دارد با فشار دولتی‌ها این اقدام را انجام داده باشند. آنها برای اینکه ایران پایگاه‌های آمریکا را در منطقه هدف قرار می‌داد، این عمل را محکوم کرده‌اند. اگر این بیانیه درست باشد حرف ما این است که اولاً: ما این کشورها را نمی‌زنیم، بلکه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای همسایه را هدف قرار می‌دهیم و این حق مشروع ما است زیرا از این پایگاه‌ها علیه ایران استفاده می‌شود.

خاتمی با بیان اینکه این بیانیه خلاف نص صریح قرآن است چون بر اساس آیات الهی مظلوم حق دفاع دارد و فتوای آنها خلاف قرآن است، تاکید کرد: دفاع از سرزمین اسلامی بر همه لازم است. از این رو به جای آنکه مدافع مظلوم باشید، مدافع ظالم شده‌اید! علمای اهل سنت ایران، علیه «الازهر» بیانیه صادر کرده‌اند و همین نکات را گفته‌اند. رهبر مسلمین را به شهادت رساندند، موضع گیری نکرده‌اید، حدود ۱۷۰ دختر مظلوم بی‌پناه را در میناب کشتند، حرف نزدید! این بیانیه مطلقا بیانیه اسلامی نیست.

وی با تاکید براینکه ترامپ مدام مدعی مذاکره است و می‌گوید برای من پیغام می‌فرستند، تصریح کرد: این‌هاخیال پردازی‌های ترامپ است و به حمدالله در نفی مذاکره سران کشور متحد هستند. ملتِ شجاع ۲۶ شب خیابان را رها نکرده‌اند و می‌گویند جوری دشمن را زمین‌گیر کنید که دیگر جرأت حمله به ایران را نداشته باشد. آمریکا در «گِل» گیر کرده است و دست و پای دیپلماتیک می‌زند و می‌خواهد با دروغ‌هایش مذاکره را جا بینداز، اما کشوری که دو بار وسط مذاکره حمله کرده است دیگر قابل مذاکره نبوده نیست و نخواهد بود.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه جمهوری اسلامی امانت الهی است، خطاب به مردم گفت: شما امانت‌دار شایسته بوده‌اید و امانت‌دار شایسته خواهید بود.  پیروزی‌های شما از خداست، موشک‌هایی که رزمندگان شما می‌زنند، قلب تل آویو و حیفا را هدف قرار می‌دهد. واقعا زبان از تجلیل ایستادگی شما عاجز است. به خدا امید داشته باشید که امید به او امید به همه چیز است.

 خاتمی تصریح کرد: امروز «ما می‌توانیم» ترامپ را بیچاره کنیم، آن‌چنان که بیچاره کردیم. وی از طریق دیپلماتیک در حال التماس است که بیایید و مذاکره کنیم. این دروغگوی لعنتی گفت ۴۸ ساعت تنگه باز نشود چنین و چنان می‌کنم، سپس ۵ روز تمدید کرد و امرز هم گفته است از من خواستند، تمدید کنم. تجسم دروغ‌گویی در رئیس‌جمهورهای دنیا، ترامپ است. در قاموس وی راست‌گویی مطلقا معنا ندارد. او هر آنچه می‌گوید دروغ است.

وی گفت: همه مومنین توکل بر خدا داشته باشند. با این باور پیامبر اکرم(ص) جبهه‌ها را اداره کرد و این مردم عزیز ما با همین باور در صحنه ایستادند و ۲۶ شب مدام آمدند و هر شب از شب قبل باشکوه‌تر حضور پیدا می‌کنند؛ تردید ندارم پیروزی با شماست. امام شهیدما به خود من فرمود و سپس عمومی فرمودند که آینده این مردم را به مراتب روشن‌تر از گذشته می‌دانم.

