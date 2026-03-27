به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان اطلاعات سپاه تهران، یک هسته ۴ نفره از این مزدوران قصد خرابکاری در زیرساخت شبکه برق تهران را داشتند اما شناسایی و بازداشت شدند.

یک گروه ۴ نفر وابسته به جریان تروریستی سلطنت‌طلب هم قصد ناامن‌سازی خیابان‌ها را داشتند اما در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف گرفتار شدند.

همچنین ۵ نفر از مهاجمین مسلح می‌خواستند به تورهای ایست و بازرسی حمله کنند اما قبل از هرگونه اقدام بازداشت شدند.

شناسایی و انجام اقدامات لازم درباره به ۹۰ عنصر وطن‌فروش که مختصات مناطق حساس و تصاویر محل اصابت را به رسانه‌های معاند می‌فرستادند، صورت گرفته است.

با ۱۶ دارنده دستگاه استارلینک و ۴۰۰ نفر از فروشندگان ابزار‌گریزهای سایبری هم برخورد لازم انجام شده‌ است.

مردم عزیز موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری سازمان اطلاعات به شماره ۱۱۴ گزارش کنند.