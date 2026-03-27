بازدید پزشکیان از زنجیره تأمین کالاهای اساسی

به گزارش ایلنا، در این بازدید که با همراهی استاندار تهران و در شرایط حساس و ویژه کنونی انجام شد، رئیس‌جمهور بر ضرورت حفظ ثبات قیمت‌ها و پایداری دسترسی آحاد جامعه به مایحتاج ضروری تأکید کرد.

پزشکیان با حضور در بخش‌های مختلف فروشگاه و گفت وگو با مدیران عملیاتی، سازوکارهای نوین توزیع عادلانه کالا در شرایط بحرانی را مورد ارزیابی تخصصی قرار داد.

رئیس‌جمهور در حاشیه این بازدید، هر فروشگاه و هر مرکز عرضه‌ی کالا را سنگری در برابر جنگ ترکیبی و همه جانبه دشمن دانست و تاکید کرد که حفظ آرامش بازار و اطمینان‌بخشی به شهروندان در خصوص وفور کالا، کمتر از مجاهدت در جبهه‌های نبرد نیست.

پزشکیان همچنین در گفت‌وگویی صمیمانه با کارکنان و پرسنل بخش‌های مختلف فروشگاه، ضمن عرض خداقوت به این خدمت‌گزاران، از تلاش‌های شبانه‌روزی و بی‌وقفه‌ی آنان در میانه چالش‌های جاری کشور قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور همچنین دستورات لازم را جهت تسهیل در جابه‌جایی کالاهای راهبردی و حمایت مضاعف از بنگاه‌های توزیعی صادر و بر نظارت مستمر بر قیمت‌ها جهت جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

انتهای پیام/