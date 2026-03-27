خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بقایی:

باج‌دهی به زورگویان و متجاوزان آنها را جری‌تر می‌کند

کد خبر : 1765947
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به اقدام کانادا درباره اعلام چند تحریم جدید علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اقدام کانادا در اعلام چند تحریم جدید علیه ایران در شبکه ایکس نوشت:

«اگر گمان می‌کنید با تحت فشار قرار دادن قربانی برای خوشایند زورگویان و متجاوزان، می‌توانید خود را از عواقب قانون‌شکنی و قلدری آن‌ها مصون نگه دارید، سخت در اشتباهید.

باج‌دهی به قلدرها و فاشیست‌ها آنها را متوقف نمی‌کند؛ اشتهای آنها را بیشتر تحریک می‌کند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار