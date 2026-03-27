به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اقدام کانادا در اعلام چند تحریم جدید علیه ایران در شبکه ایکس نوشت:

«اگر گمان می‌کنید با تحت فشار قرار دادن قربانی برای خوشایند زورگویان و متجاوزان، می‌توانید خود را از عواقب قانون‌شکنی و قلدری آن‌ها مصون نگه دارید، سخت در اشتباهید.

باج‌دهی به قلدرها و فاشیست‌ها آنها را متوقف نمی‌کند؛ اشتهای آنها را بیشتر تحریک می‌کند».

