بقایی:
باجدهی به زورگویان و متجاوزان آنها را جریتر میکند
سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به اقدام کانادا درباره اعلام چند تحریم جدید علیه ایران واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اقدام کانادا در اعلام چند تحریم جدید علیه ایران در شبکه ایکس نوشت:
«اگر گمان میکنید با تحت فشار قرار دادن قربانی برای خوشایند زورگویان و متجاوزان، میتوانید خود را از عواقب قانونشکنی و قلدری آنها مصون نگه دارید، سخت در اشتباهید.
باجدهی به قلدرها و فاشیستها آنها را متوقف نمیکند؛ اشتهای آنها را بیشتر تحریک میکند».