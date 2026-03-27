تردد هرگونه کشتی «از و به» مبدا بنادر همپیمانان دشمنان از هر کریدوری ممنوع است

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب، صبح امروز و پیرو دروغهای رئیس جمهور فاسد امریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز، سه فروند کشتی کانتینر بر از ملیت‌های مختلف اقدام به حرکت به سمت کریدور مشخص شده تردد کشتی‌های دارای مجوز کردند که با اخطار نیروی دریایی سپاه برگردانده شدند.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد تنگه هرمز بسته است و هر گونه تردد در این تنگه با برخورد سخت مواجه خواهد بود.

تردد هرگونه کشتی «از و به» مبدا بنادر همپیمانان و حامیان دشمنان صهیونیستی - امریکایی به هر مقصدی و از هر کریدوری ممنوع است.

انتهای پیام/