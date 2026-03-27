خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روابط عمومی سپاه:

تردد هرگونه کشتی «از و به» مبدا بنادر همپیمانان دشمنان از هر کریدوری ممنوع است

لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: تردد هرگونه کشتی «از و به» مبدا بنادر همپیمانان دشمنان از هر کریدوری ممنوع است.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب،  صبح امروز و پیرو دروغهای رئیس جمهور فاسد امریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز، سه فروند کشتی کانتینر بر از ملیت‌های مختلف اقدام به حرکت به سمت کریدور مشخص شده تردد کشتی‌های دارای مجوز کردند که با اخطار نیروی دریایی سپاه برگردانده شدند. 

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد تنگه هرمز بسته است و هر گونه تردد در این تنگه با برخورد سخت مواجه خواهد بود. 

تردد هرگونه کشتی «از و به» مبدا بنادر همپیمانان و حامیان دشمنان صهیونیستی - امریکایی به هر مقصدی و از هر کریدوری ممنوع است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار