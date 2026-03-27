سپاه پاسداران: مردم شریف منطقه محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنند

به گزارش ایلنا، اطلاعیه شماره ۴۸ عملیات وعده صادق۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

️مردم شریف کشورهای منطقه غرب آسیا؛

️نیروهای بزدل آمریکایی صهیونیستی که جرات و توانایی دفاع از پایگاه های نظامی خودشان را ندارند از ترس آتش زمندگان اسلام با استفاده از اماکن غیرنظامی تلاش دارند از مردم بی گناه به عنوان سپر انسانی استفاده نمایند از آنجا که ما تکلیف داریم نیروهای تروریست آمریکا و رژیم غاصب را که بی محابا به کشتار غیرنظامیان ایرانی و ترور شخصیت ها دست می زنند را هر جا یافتیم از بین ببریم توصیه می کنیم با فوریت اماکن محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنید تا آسیبی به شما نرسد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۷/فروردین/۱۴۰۵

