هشدار جدی غریب آبادی نسبت به اظهارات رافائل گروسی

غریب آبادی افزود: آیا ایشان مدیرکل یک سازمان بین المللی است یا یک تحلیلگر رسانه ای؟ وی تاکنون حملات به تاسیسات هسته ای صلح آمیز ایران، از جمله دو بار تعرض اخیر به محوطه نیروگاه بوشهر، را محکوم نکرده و بجای این که در مورد آثار جنگ بر برنامه هسته ای تحت پادمان ایران و هرگونه استفاده از سلاح های مخرب و غیرقانونی دیگر هشدار جدی دهد، راه و چاه انهدام فعالیت های هسته ای مشروع و قانونی ایران را نشان می دهد!

جمهوری اسلامی ایران کاملا به این اظهارات جانبدارانه و انفعالی مدیرکل آژانس معترض بوده و نسبت به آن، هشدار جدی می دهد.