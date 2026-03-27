هشدار جدی غریب آبادی نسبت به اظهارات رافائل گروسی
معاون حقوقی رئیس جمهور نوشت: جمهوری اسلامی ایران کاملا به اظهارات جانبدارانه و انفعالی مدیرکل آژانس معترض بوده و نسبت به آن، هشدار جدی می دهد.
به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در ایکس نوشت: آقای گروسی تا الان که کار مفیدی درباره ایران انجام نداده و بالعکس، هر از چندگاهی با اظهارات مخرب خود، اوضاع را صرفا بدتر می کند. وی در آخرین اظهارنظر خود گفته "هیچ جنگی نمی تواند توانمندی هسته ای ایران را نابود کند، مگر این که جنگ هسته ای باشد". وی، همچنین گفت "امیدوار است که چنین اتفاقی نیفتد".
غریب آبادی افزود: آیا ایشان مدیرکل یک سازمان بین المللی است یا یک تحلیلگر رسانه ای؟ وی تاکنون حملات به تاسیسات هسته ای صلح آمیز ایران، از جمله دو بار تعرض اخیر به محوطه نیروگاه بوشهر، را محکوم نکرده و بجای این که در مورد آثار جنگ بر برنامه هسته ای تحت پادمان ایران و هرگونه استفاده از سلاح های مخرب و غیرقانونی دیگر هشدار جدی دهد، راه و چاه انهدام فعالیت های هسته ای مشروع و قانونی ایران را نشان می دهد!
جمهوری اسلامی ایران کاملا به این اظهارات جانبدارانه و انفعالی مدیرکل آژانس معترض بوده و نسبت به آن، هشدار جدی می دهد.