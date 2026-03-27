نیکزاد مطرح کرد؛
ایران هیچوقت در اندیشه تعرض به همسایگان نبوده اما از هر نقطهای مورد حمله قرار بگیرد جواب دندانشکن می دهد
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش تعیینکننده حضور مردم در خنثیسازی توطئههای دشمنان، گفت: فداکاری و وفاداری ملت ایران در کنار اقتدار نیروهای مسلح موجب شد همه نقشههای دشمنان نقش بر آب شود و هیمنه آمریکا در جهان فرو بریزد.
به گزارش ایلنا، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه با فداکاری و وفاداری ملت، همه نقشههای دشمنان ایران اسلامی نقش بر آب شده و هیمنه آمریکای جهان خوار در دنیا شکسته شد، گفت: دشمنان ایران اسلامی با هدف خاصی آغازگر جنگ شدند ولی با اقدام مناسب نیروهای مسلح و حضور مقتدرانه ملت در صحنه، قافیه را باختند.
نیکزاد همچنین افزود: کسانی که میخواستند تا ۲ روز بعد از آغاز جنگ رمضان به اهداف خود برسند به سد محکمی بهنام ملت قهرمان ایران برخورد کردند و درمانده شدند.
وی به دروغگوییها و خیالپردازیهای ترامپ اشاره کرد و گفت: ملت و نیروهای مسلح مقتدر و توانای ایران در سایه اتحاد مقدس و رهبری مقام معظم رهبری بر همه نقشههای دشمن خط بطلان کشیده و تا اثبات حقانیت خود به مبارزه ادامه خواهند داد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: درحالیکه همه مسئولان کشور در مصاحبههای خود به مبارزه تا حصول پیروزی تأکید میکنند ادعای ترامپ مبنیبر مذاکره با ایران اسلامی نمونه بارزی از سردرگمی و هذیان گویی وی میباشد.
وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در میدان گفت: مردم ایران اسلامی مصمم هستند تا رسیدن به پیروزی نهایی و نابودی رژیم اشغالگر قدس در صحنه باشند و امکان هر گونه عمل از دشمنان این مرزوبوم را سلب نمایند.
این نماینده مردم در مجلس در ادامه افزود: دشمن برای برهم زدن نظم جامعه و ایجاد آشوب امیدوار بود اما مردم با اقدامی بیبدیل و بینظیر همراه با نیروهای مسلح آنها را ناامید کردند.
نیکزاد در ادامه به همکاری برخی از کشورهای منطقه با دشمن اشاره کرد و گفت: کشورهایی که برای نیروهای آمریکا آغوش باز کردهاند از خوشرقصی شان چه نفعی بردهاند؟
این نماینده مردم در مجلس افزود: کشور اسلامی ایران هیچوقت در اندیشه تعرض به همسایگان نبوده و نخواهد بود ولی از هر نقطهای که مورد حمله قرار بگیرد آتش گشوده و جواب دندانشکنی به دشمنان خواهد داد.
وی در پایان گفت: ملت قهرمان، صبور، مقاوم و مسلمان ایران اسلامی با حضور حماسی در صحنه بار دیگر گوشهای از وفاداری این ملت به نظام و رهبری انقلاب را به نمایش میگذارند و ترفندهای دشمن در نفوذ و ایجاد تفرقه در بین ملت را عقیم خواهند گذاشت.