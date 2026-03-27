نیکزاد همچنین افزود: کسانی که می‌خواستند تا ۲ روز بعد از آغاز جنگ رمضان به اهداف خود برسند به سد محکمی به‌نام ملت قهرمان ایران برخورد کردند و درمانده شدند.

وی به دروغ‌گویی‌ها و خیال‌پردازی‌های ترامپ اشاره کرد و گفت: ملت و نیروهای مسلح مقتدر و توانای ایران در سایه اتحاد مقدس و رهبری مقام معظم رهبری بر همه نقشه‌های دشمن خط بطلان کشیده و تا اثبات حقانیت خود به مبارزه ادامه خواهند داد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: درحالی‌که همه مسئولان کشور در مصاحبه‌های خود به مبارزه تا حصول پیروزی تأکید می‌کنند ادعای ترامپ مبنی‌بر مذاکره با ایران اسلامی نمونه بارزی از سردرگمی و هذیان گویی وی می‌باشد.

وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در میدان گفت: مردم ایران اسلامی مصمم هستند تا رسیدن به پیروزی نهایی و نابودی رژیم اشغالگر قدس در صحنه باشند و امکان هر گونه عمل از دشمنان این مرزوبوم را سلب نمایند.

این نماینده مردم در مجلس در ادامه افزود: دشمن برای برهم زدن نظم جامعه و ایجاد آشوب امیدوار بود اما مردم با اقدامی بی‌بدیل و بی‌نظیر همراه با نیروهای مسلح آن‌ها را ناامید کردند.

نیکزاد در ادامه به همکاری برخی از کشورهای منطقه با دشمن اشاره کرد و گفت: کشورهایی که برای نیروهای آمریکا آغوش باز کرده‌اند از خوش‌رقصی شان چه نفعی برده‌اند؟

این نماینده مردم در مجلس افزود: کشور اسلامی ایران هیچ‌وقت در اندیشه تعرض به همسایگان نبوده و نخواهد بود ولی از هر نقطه‌ای که مورد حمله قرار بگیرد آتش گشوده و جواب دندان‌شکنی به دشمنان خواهد داد.

وی در پایان گفت: ملت قهرمان، صبور، مقاوم و مسلمان ایران اسلامی با حضور حماسی در صحنه بار دیگر گوشه‌ای از وفاداری این ملت به نظام و رهبری انقلاب را به نمایش می‌گذارند و ترفندهای دشمن در نفوذ و ایجاد تفرقه در بین ملت را عقیم خواهند گذاشت.