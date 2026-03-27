سیدمحمد خاتمی:
دادبه عمر شریف خود را در خدمت انسان و ایران گذراند
رئیسجمهور دولت اصلاحات نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
استاد فرزانه و معلم فرهیخته و دانشمند گرانمایه که عمر شریف خود را در خدمت انسان و ایران و فرهنگ و ادب گذراند، حضرت استاد دکتر «اصغر دادبه» درگذشت و جامعه علمی، ادبی و فلسفی ایران را داغدار کرد.
من این مصیبت بزرگ را به همه اصحاب فضل و فضیلت و دوستداران ایران عزیز و به خاندان شریف دادبه و همه همراهان و شاگردان آن عزیز به ویژه همسر گرانقدر و دختران والامنش او صمیمانه تسلیت میگویم و از پیشگاه حضرت پروردگار برای روان پاک او آمرزش و رحمت و برای بازماندگان معزز تندرستی، شکیبایی و پاداش نیکو مسألت میکنم.
یاد آن بزرگ گرامی و روانش شاد باد.