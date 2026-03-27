وی افزود: این ارزیابی‌ها صرفاً به دریافت گزارش از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در ۳۱ استان محدود نشده و با حضور میدانی در نقاط مختلف کشور، وضعیت خدمات سلامت از نزدیک مورد بررسی قرار گرفته است؛ اقدامی که در شرایط افزایش سفرها و جابه‌جایی جمعیت به استان‌های مختلف، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.

خط قرمز دارو و شیرخشک؛ نظارت دقیق بر ملزومات پزشکی در استان‌ها

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در این بازدیدها، موضوعات مهمی همچون ارزیابی ذخایر دارویی، تأمین دارو و شیرخشک در استان‌ها، نظارت بر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، میزان ذخایر و نحوه مصرف آن‌ها به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته تا در شرایط موجود، خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

اسحاقی تصریح کرد: همچنین از نزدیک گزارش‌هایی از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره نحوه برنامه‌ریزی برای حضور مؤثر کادر سلامت دریافت شده تا ضمن تقویت انگیزه کادر درمان، سطح رضایتمندی مردم از خدمات حوزه سلامت نیز افزایش یابد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم یادآور شد: ارتقای خدمات سلامت، در بُعد کمی و کیفی، از محورهای اصلی ارزیابی‌های وزیر بهداشت بوده و تلاش شده است تا ارائه خدمات در شرایط خاص کشور، بدون وقفه و با کیفیت مطلوب استمرار داشته باشد.

نقشه راه ۱۴۰۵؛ بررسی ویژه وضعیتِ پزشک خانواده در ۶۴ شهرستان

وی با اشاره به یکی دیگر از محورهای مهم این نظارت‌ها گفت: بررسی وضعیت ۶۴ شهرستانی که در قانون سال ۱۴۰۵ برای اجرای برنامه پزشک خانواده پیش‌بینی شده‌اند، به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داشته و روند اجرای این برنامه در این مناطق نیز از نزدیک ارزیابی شده است.

اسحاقی در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی از کادر سلامت بیان کرد: یکی از اقدامات ارزشمند مدیریتی وزیر بهداشت، پیگیری و تعامل مؤثر با سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مطالبات کادر سلامت بوده که در این مقطع زمانی، نقش مهمی در تقویت انگیزه این قشر ایفا می‌کند.

وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این مسیر، پیگیری‌های لازم را برای تسریع در پرداخت مطالبات انجام داده و این موضوع به‌صورت جدی دنبال شده است.

عیدی نظام سلامت به مدافعان پیشرو؛ گام نهایی در حمایت از کادر درمان

به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: بخشی از مطالبات کادر سلامت که مربوط به سازمان برنامه و بودجه و سازمان تأمین اجتماعی بوده، با پیگیری‌های انجام‌شده در روزهای پایانی سال پرداخت شده و این اقدام گامی مؤثر در حمایت از نیروهای حوزه سلامت و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در شرایط حساس کشور به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: حضور نظارتی در گستره جغرافیای ایران و مدیریت میدانی در حوزه سلامت، نشان‌دهنده عزم جدی برای حفظ آمادگی نظام سلامت در شرایط جنگی و استمرار خدمات‌رسانی مطلوب به مردم در سراسر کشور است.