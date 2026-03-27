نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره حمله به زیرساختهای غیرنظامی ایران
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی نشستی غیرعلنی درباره حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای غیرنظامی ایران از جمله مدرسه میناب برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، این نشست به درخواست روسیه و پشت درهای بسته با حضور ۱۵ عضو دائم و غیردائم شورای امنیت سازمان ملل صبح جمعه به وقت محلی (نیویورک) برگزار میشود.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامهای به مقامات و دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت درباره حمله آمریکا و اسرائیل مدرسه میناب ایران اعلام کرده است: «در نخستین روز تجاوز آمریکا و اسرائیل، یک مدرسه ابتدایی دخترانه در شهر کوچک میناب واقع در استان هرمزگان در جنوب ایران، بهطور عمدی مورد اصابت قرار گرفت و تخریب شد.»
«امیر سعید ایروانی» تصریح کرد: «در نتیجه این حمله مجرمانه، بیش از ۱۷۰ دانشآموز دختر بیگناه جان خود را از دست دادند و پیکرهای آنان پس از ساعتها عملیات امداد و نجات از زیر آوار خارج شد. در همان روز، حملات مشابهی در شهرهای دیگر از جمله شرق تهران و آبیک در استان قزوین نیز به کشته شدن چندین دانشآموز انجامید.»
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز در نشستی خبری در ژنو سوئیس گفته است: «مسولیت تحقیق بر عهده نیروهایی است که این حمله را انجام دادهاند.»
هدف قرار دادن عمدی مدرسه، بیمارستان یا هرگونه اماکن غیرنظامی دیگر، به جنایت جنگی تحت قوانین بینالمللی بشردوستانه محسوب میشود.
آمریکا که این جنایت را انجام داده است، همچنان در حال به اصطلاح تحقیقات برای زیر بار نرفتن تبعات و مسوولیت ناشی از این فاجعه انسانی است.
این حمله یکی از بدترین موارد تلفات غیرنظامیان در دههها جنگ آمریکا در خاورمیانه است.
«استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل نیز روز پنجشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: همکاران ما در دفتر هماهنگی امور بشردوستانه گزارشهایی از وارد آمدن خسارات گسترده به خدمات حیاتی دریافت کردهاند.
سخنگوی سازمان ملل افزود: بر اساس آخرین آمار، جمعیت هلالاحمر ایران اعلام کرده است که در مجموع بیش از ۸۷ هزار واحد مسکونی و تجاریغیرنظامی، ۶۰۰ مدرسه، ۲۸۹ مرکز درمانی، ۱۷ مرکز هلالاحمر، سه فروند بالگرد و ۴۸ دستگاه خودروی امدادی متعلق به این نهاد آسیب دیدهاند.
دوجاریک تصریح کرد: نیروهای امدادی نیز از این درگیریها مصون نماندهاند. تا روز گذشته، وزارت بهداشت از کشته شدن ۲۳ نفر و زخمی شدن ۱۱۲ نفر از کارکنان حوزه سلامت خبر داده است؛ همچنین جمعیت هلالاحمر تا امروز مرگ یک نفر و مجروح شدن ۱۴ نفر از نیروهای امدادی را گزارش کرده است.
سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: درگیریها باعث شده است مردم به مناطق امنتر جابهجا شوند؛ امری که آسیبپذیری آنها را افزایش داده و دسترسیشان به نیازهای اساسی، خدمات پایه و منابع معیشتی را مختل کرده است.
دوجاریک اضافه کرد: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از آغاز جنگ علیه ایران تاکنون، حدود ۳۳ هزار و ۳۰۰ ایرانی از ترکیه به کشور بازگشتهاند و ۳۶ هزار نفر نیز به افغانستان بازگشتهاند.
تجاوز نظامی مشترک آمریکا اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند، از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) در حالی که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری برخی کشورهای منطقه در حال انجام بود، آغاز شد.
جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب حق دفاع مشروع خود، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب داده و مواضع نظامی و امنیتی اسرائیل در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاهها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی را در منطقه، هدف حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق قرار داده است.