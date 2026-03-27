اجرای موج۸۳ عملیات وعده صادق۴

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

عملیات پیوسته و مشترک موشکی و پهپادی نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران در موج۸۳ عملیات وعده صادق۴ با تقدیم به مردم خون گرم نوار جنوبی کشور در شمال خلیج همیشه فارس با رمز مقدس «یا اباعبدالله الحسین علیه السلام» در شامگاه پنجشنبه علیه اهداف دشمن آمریکایی - صهیونیستی شامل مخازن ذخیره و انبار نفت اشدود، محل استقرار نظامیان ارتش کودک کش صهیونی در شهرک مُدعین، مرکز تبادل اطلاعات نظامی امریکا در منطقه و پایگاه های ارتش تروریستی آمریکا در اَلظَفره واَلعُدَیری، آشیانه های نگهداری و تعمیرات هواپیماهای ترابری و پهپادهای در پایگاه علیَ السّالم، مخازن سوخت جتها و جنگنده‌های نیروهای تروریستی آمریکا و آشیانه تعمیرات و نگهداری سامانه پاتریوت در پایگاه شیخ عیسی با سامانه های برد بلند و میان برد، سوخت جامد و مایع، نقطه زن و سرجنگی چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی و پرسه زن به اذن الهی با موفقیت کامل به اجرا در آمد.

زندگی آژیر به آژیر و حبس طولانی مدت در پناهگاه ها به برنامه روزانه صهیونیستها تبدیل شده است.

همانطور که گفتیم پیدایتان میکنیم و به خواست خدا به سزای اعمال زشتتان میرسانیم.

این موج ادامه دارد...

وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

