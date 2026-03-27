به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد پنجشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت منطقه‌ و پیامدهای امنیتی و انسانی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان دبیرکل سازمان ملل متحد را در جریان آخرین تحولات و جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داد.

عراقچی بر عزم و اراده راسخ ایران برای تداوم دفاع مشروع از امنیت و حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، ابنیه فرهنگی و تاریخی، اماکن عمومی و مناطق مسکونی، مسئولیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل برای پیگیری نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه داز سوی متجاوزان را خاطرنشان کرد.

عراقچی با انتقاد از مواضع و درخواست‌های یک‌سویه برخی طرف‌ها از ایران برای خویشتنداری و توقف جنگ، تاکید کرد: نباید این واقعیت آشکار نادیده گرفته شود که این آمریکا بود که همراه با رژیم صهیونیستی و با خیانت مجدد به دیپلماسی و به مخاطره انداختن امنیت و منافع همه کشورهای منطقه، اقدام به تجاوز نظامی علیه ایران کرد و جنگ را بر منطقه و جهان تحمیل نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان ناامنی موجود در تنگه هرمز را نتیجه مستقیم قانون شکنی و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تصریح کرد: ممانعت از تردد شناورهای متعلق یا مرتبط با دشمن و متحدین آنها حق قانونی ایران به عنوان کشور ساحلی است و مراجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران با وقوف نسبت به مسئولیت های خود برای تامین امنیت و ایمنی دریانوردی در این آبراهه، تدابیر لازم را اتخاد کرده‌اند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین خواستار تحرک جدی و اتخاذ مواضع قاطع و صریح سازمان ملل متحد در عمل به وظیفه ذاتی این سازمان جهت صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی با محکومیت متجاوزان و بکارگیری ظرفیت این سازمان و کشورهای مستقل برای پاسخگو کردن آنها شد.

دبیر کل سازمان ملل متحد با تاکید بر موضع اصولی سازمان ملل مبنی بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها، نگرانی شدید سازمان ملل از ادامه جنگ و کشتار در منطقه را ابراز کرد.

آنتونیو گوترش از انتصاب آقای ژان آرنو به عنوان نماینده دبیر کل در امور خاورمیانه خبر داد و هدف از انتصاب وی را ارتباط مستقیم‌ با مقام‌های ایرانی و مشورت با جمهوری اسلامی ایران برای کمک‌ به حل بحران عنوان کرد.

