خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه با دبیر کل سازمان ملل متحد

گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه با دبیر کل سازمان ملل متحد
کد خبر : 1765809
لینک کوتاه کپی شد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد پنجشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد پنجشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت منطقه‌ و پیامدهای  امنیتی و انسانی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان دبیرکل سازمان ملل متحد را در جریان آخرین تحولات و جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داد.

عراقچی بر عزم و اراده راسخ ایران برای تداوم دفاع مشروع از امنیت و حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران تاکید کرد. 

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، ابنیه فرهنگی و تاریخی، اماکن عمومی و مناطق مسکونی، مسئولیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل برای پیگیری نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه داز سوی متجاوزان را خاطرنشان کرد.

عراقچی با انتقاد از مواضع و درخواست‌های یک‌سویه برخی طرف‌ها از ایران برای خویشتنداری و توقف جنگ، تاکید کرد:  نباید  این واقعیت آشکار نادیده گرفته شود که این آمریکا بود که همراه با رژیم صهیونیستی و با خیانت مجدد به دیپلماسی و به مخاطره انداختن امنیت و منافع همه کشورهای منطقه، اقدام به تجاوز نظامی علیه ایران کرد و جنگ را بر منطقه و جهان تحمیل نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان ناامنی موجود در تنگه هرمز را نتیجه مستقیم قانون شکنی و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تصریح کرد: ممانعت از تردد شناورهای متعلق یا مرتبط با دشمن و متحدین آنها حق قانونی ایران به عنوان کشور ساحلی است و مراجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران با وقوف نسبت به مسئولیت های خود برای تامین امنیت و ایمنی دریانوردی در این آبراهه، تدابیر لازم را اتخاد کرده‌اند. 

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین خواستار تحرک جدی و اتخاذ مواضع قاطع و صریح سازمان ملل متحد در عمل به وظیفه ذاتی این سازمان جهت صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی با محکومیت متجاوزان و بکارگیری ظرفیت این سازمان و کشورهای مستقل برای پاسخگو کردن آنها شد. 

دبیر کل سازمان ملل متحد با تاکید بر موضع اصولی سازمان ملل مبنی بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها، نگرانی شدید سازمان ملل از ادامه جنگ و کشتار در منطقه را ابراز کرد.

آنتونیو گوترش از انتصاب آقای ژان آرنو به عنوان نماینده دبیر کل در امور خاورمیانه خبر داد و هدف از انتصاب وی  را ارتباط مستقیم‌ با مقام‌های ایرانی و مشورت با جمهوری اسلامی ایران برای کمک‌ به حل بحران عنوان کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار