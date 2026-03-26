سخنگوی‌ قرارگاه‌ خاتم‌الانبیا:

مبدا همه تجاوزها را هدف می‌گیریم

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) با اشاره به اقدامات انجام شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان بیست و هفتمین روز جنگ رمضان، تصریح کرد: مصمم هستیم مبدا تمام تجاوزها و شرارت‌ها را با عنایت الهی، قدرتمندانه، مورد هدف قرار دهیم.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی تصویری به تشریح اقدامات انجام شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان بیست و هفتمین روز از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان پرداخت و گفت: موج ۸۲ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک‌ «یا علی اکبر امام حسین (ع)» علیه اهدافی از پیش تعیین‌شده در عریفجان، الخرج، سایت لجستیک دفاعی امریکا در پاسخ به حمله‌ای که به خرمشهر از آن مرکز، انجام شده بود، و انهدام رادار پاتریوت در شیخ عیسی، انهدام آشیانه هواپیمای جاسوسی پی‌هشت در شیخ عیسی، انهدام مخازن سوخت پشتیبانی امریکا، آشیانه ام‌کیو نُه و دیش ارتباط ماهواره‌ای پهپاد در علی‌السالم به فضل الهی، در یک عملیات تاثیرمحور به‌وسیله پهپادهای انهدامی با موفقیت کامل به اجرا در آمد.️

وی عنوان کرد: در ادامه این موج، موشک‌های سوخت جامد و مایع نیز وارد عمل شده و با رمز مقدس «یا علی ابن موسی‌الرضا(ع)»، مرکز نظامی کنترل فرماندهی سرزمین‌های اشغالی و صنایع مرتبط با زیرساخت‌های هسته‌ای در جنوب بحرالمیت را در یک تهاجم هدفمند، موردضربه قرار دادند.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) افزود: همچنین با استعانت از امام عصر(عج) و با رمز مبارک یا «فارس الحجاز» و پس از هدف‌گیری موفق مراکز کنترل‌ و فرماندهی، رادارهای مخابراتی و آشیانه‌های پهپادی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی، مناطق کریات شمونه، شمال، جنوب و مرکز تل‌آویو، حیفا و پایگاه ارتش متجاوز امریکا در الظفره، علی‌السالم و عریفجان، با سامانه‌های سهمگین و نقطه‌زن خیبرشکن، ذوالفقار، عماد، قدر چندکلاهکه و پهپادهای انهدامی، به فضل الهی مورد اصابت دقیق قرار گرفتند.

سرهنگ ذوالفقاری همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان بیست و هفتمین روز از جنگ رمضان گفت: در ادامه عملیات‌های هجومی گذشته، دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، مرکز ساخت و تعمیرات انواع شناورهای نظامی رژیم صهیونیستی در شرق مدیترانه، که نقش کلیدی و حساس در پشتیبانی از ناوگان دریایی رژیم را برعهده دارند، و همچنین مخازن سوخت جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در بندر حیفا را مورد هدف پهپادی قرار دادند.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) در پایان تصریح کرد: مصمم هستیم مبدا تمام تجاوزها و شرارت‌ها را با عنایت الهی، قدرتمندانه، مورد هدف قرار دهیم.

