وی عنوان کرد: در ادامه این موج، موشک‌های سوخت جامد و مایع نیز وارد عمل شده و با رمز مقدس «یا علی ابن موسی‌الرضا(ع)»، مرکز نظامی کنترل فرماندهی سرزمین‌های اشغالی و صنایع مرتبط با زیرساخت‌های هسته‌ای در جنوب بحرالمیت را در یک تهاجم هدفمند، موردضربه قرار دادند.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) افزود: همچنین با استعانت از امام عصر(عج) و با رمز مبارک یا «فارس الحجاز» و پس از هدف‌گیری موفق مراکز کنترل‌ و فرماندهی، رادارهای مخابراتی و آشیانه‌های پهپادی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی، مناطق کریات شمونه، شمال، جنوب و مرکز تل‌آویو، حیفا و پایگاه ارتش متجاوز امریکا در الظفره، علی‌السالم و عریفجان، با سامانه‌های سهمگین و نقطه‌زن خیبرشکن، ذوالفقار، عماد، قدر چندکلاهکه و پهپادهای انهدامی، به فضل الهی مورد اصابت دقیق قرار گرفتند.

سرهنگ ذوالفقاری همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان بیست و هفتمین روز از جنگ رمضان گفت: در ادامه عملیات‌های هجومی گذشته، دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، مرکز ساخت و تعمیرات انواع شناورهای نظامی رژیم صهیونیستی در شرق مدیترانه، که نقش کلیدی و حساس در پشتیبانی از ناوگان دریایی رژیم را برعهده دارند، و همچنین مخازن سوخت جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در بندر حیفا را مورد هدف پهپادی قرار دادند.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) در پایان تصریح کرد: مصمم هستیم مبدا تمام تجاوزها و شرارت‌ها را با عنایت الهی، قدرتمندانه، مورد هدف قرار دهیم.