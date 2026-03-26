قدردانی عراقچی از دولت، ملت و مراجع عالیقدر عراق
وزیر امور خارجه ایران ضمن قدردانی از دولت، ملت و مراجع عالیقدر عراق گفت: در سختیها، برادران واقعی شناخته میشوند.
به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: مواضع حکیمانه مراجع عالیقدر و دولت و ملت شریف عراق در محکومیت قاطع تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونی و حمایت و ایستادگی در کنار دولت و مردم ایران در مقابل این تهاجم بزدلانه، ستودنی است.
وی ادامه داد: ابراز همدردی شما در شهادت مقام معظم رهبری، نشان از پیوند ناگسستنی دو ملت دارد. در سختیها، برادران واقعی شناخته میشوند.