خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدردانی عراقچی از دولت، ملت و مراجع عالیقدر عراق

کد خبر : 1765795
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه ایران ضمن قدردانی از دولت، ملت و مراجع عالیقدر عراق گفت: در سختی‌ها، برادران واقعی شناخته می‌شوند.

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: مواضع حکیمانه مراجع عالیقدر و دولت و ملت شریف عراق در محکومیت قاطع تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونی و حمایت و ایستادگی در کنار دولت و مردم ایران در مقابل این تهاجم بزدلانه، ستودنی است.

 

وی ادامه داد: ابراز همدردی شما در شهادت مقام معظم رهبری، نشان از پیوند ناگسستنی دو ملت دارد. در سختی‌ها، برادران واقعی شناخته می‌شوند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار