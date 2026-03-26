بقائی:
آمریکا به دنبال القای پیروزی دروغین در جنگهاست
کد خبر : 1765794
سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار دیالوگی از فیلم «ماشین جنگ» در شبکه ایکس، به شکل کنایی به تلاش مقامات آمریکایی برای جبران شکستهای خود از طریق تصویرسازیهای جعلی اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» در این خصوص نوشت: «دیپلمات آمریکایی خطاب به ژنرال گلن مکماهون فرمانده آمریکایی نیروهای ائتلاف(ایساف): تو نمیتونی همیشه در یک حباب زندگی کنی...تو نیومدی که اینجا برنده بشی... پاورپوینت خودتو آماده کن، فقط کمی موس رو حرکت بده، به همه نشون بده که چطور تمام نمودارها ناگهان سمت درست رو نشون میده! به هرحال اینطوری برای تو بهترین پایان است. یک سری نمودارهای زیبا یا یک سری نمودارهای بهتر از نمودارهای قبلی!»