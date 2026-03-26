گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و قزاقستان
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یرمِک کوشِربایِف وزیر امور خارجه قزاقستان، روز پنجشنبه در تماس تلفنی راجع به تحولات منطقه‌ غرب آسیا و پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم عملیات دفاعی ایران علیه پایگاه‌ها و امکانات متجاوزان در کشورهای منطقه در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، مسئولیت قانونی و اخلاقی همه کشورهای منطقه را برای جلوگیری از استفاده متجاوزان از قلمرو و امکانات آن‌ها جهت اجرای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران خاطرنشان کرد. 

