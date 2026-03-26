به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در ایکس نوشت: ملت قهرمان ایران! ۲۵ شب حضور شما در خیابان و فداکاری نیروهای مسلح، شرایط پیروزی تاریخی برای ایران عزیز ایجاد کرده است.