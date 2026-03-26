رئیس‌جمهوری در این گفت‌وگو با قدردانی از مواضع دولت و مردم مالزی در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، این مواضع را اصولی و ارزشمند توصیف کرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه اقدام ایران در هدف قراردادن پایگاه‌های و مراکز نظامی آمریکا در منطقه پاسخی طبیعی به مبدا تجاوزات علیه کشور است، اظهار کرد: کشورهای مسلمان نباید به دشمنان اجازه دهند از این موضوع برای تفرقه‌افکنی و شعله‌ورکردن آتش جنگ در منطقه سوءاستفاده کنند.

رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه ایران هیچگاه دنبال دستیابی به سلاح‌ هسته‌ای نبوده و گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این واقعیت را تایید کرده است، ادعای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی را بهانه‌ای برای توجیه تجاوز غیرقانونی و غیرانسانی علیه ملت ایران و تمامیت سرزمینی آن توصیف کرد و گفت: ما به دنبال پایان کامل جنگ و امنیت و آرامش در منطقه هستیم و امیدواریم با کمک کشورهای برادر و مسلمان بتوانیم منطقه را از فاجعه‌ای که دشمنان دنبال آن هستند، نجات دهیم.

نخست‌وزیر مالزی نیز در این گفت‌وگوی تلفنی شهادت رهبری انقلاب و جمعی از فرماندهان و مقامات و شهروندان ایرانی در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران را تسلیت گفت و با دولت و مردم ایران ابراز همبستگی و همدردی کرد.

انور ابراهیم با اشاره به تصویب قطعنامه‌ای به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب مجلس مالزی در محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، بر موضع اصولی کشورش در مخالفت و محکومیت هرگونه تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران تاکید کرد.

نخست‌وزیر مالزی با تایید موضع به‌حق کشورمان مبنی بر لزوم پایان دادن به جنگ علیه امت اسلامی در سراسر منطقه و تضمین عدم تجاوز مجدد نظامی علیه ایران، نسبت به افزایش تنش در منطقه غرب آسیا ابراز نگرانی و بر ضرورت پیگیری تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای اسلامی برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرد.