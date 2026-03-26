پزشکیان در گفت‌وگوی تلفنی با نخست‌وزیر مالزی:

به دنبال پایان کامل جنگ و امنیت و آرامش در منطقه هستیم

به دنبال پایان کامل جنگ و امنیت و آرامش در منطقه هستیم
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: ما به دنبال پایان کامل جنگ و امنیت و آرامش در منطقه هستیم و امیدواریم با کمک کشورهای برادر و مسلمان بتوانیم منطقه را از فاجعه‌ای که دشمنان دنبال آن هستند، نجات دهیم.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی تلفنی با انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را بررسی کرد.

 

رئیس‌جمهوری در این گفت‌وگو با قدردانی از مواضع دولت و مردم مالزی در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، این مواضع را اصولی و ارزشمند توصیف کرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه اقدام ایران در هدف قراردادن پایگاه‌های و مراکز نظامی آمریکا در منطقه پاسخی طبیعی به مبدا تجاوزات علیه کشور است، اظهار کرد: کشورهای مسلمان نباید به دشمنان اجازه دهند از این موضوع برای تفرقه‌افکنی و شعله‌ورکردن آتش جنگ در منطقه سوءاستفاده کنند.

رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه ایران هیچگاه دنبال دستیابی به سلاح‌ هسته‌ای نبوده و گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این واقعیت را تایید کرده است، ادعای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی را بهانه‌ای برای توجیه تجاوز غیرقانونی و غیرانسانی علیه ملت ایران و تمامیت سرزمینی آن توصیف کرد و گفت: ما به دنبال پایان کامل جنگ و امنیت و آرامش در منطقه هستیم و امیدواریم با کمک کشورهای برادر و مسلمان بتوانیم منطقه را از فاجعه‌ای که دشمنان دنبال آن هستند، نجات دهیم.

نخست‌وزیر مالزی نیز در این گفت‌وگوی تلفنی شهادت رهبری انقلاب و جمعی از فرماندهان و مقامات و شهروندان ایرانی در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران را تسلیت گفت و با دولت و مردم ایران ابراز همبستگی و همدردی کرد.

انور ابراهیم با اشاره به تصویب قطعنامه‌ای به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب مجلس مالزی در محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، بر موضع اصولی کشورش در مخالفت و محکومیت هرگونه تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران تاکید کرد.

نخست‌وزیر مالزی با تایید موضع به‌حق کشورمان مبنی بر لزوم پایان دادن به جنگ علیه امت اسلامی در سراسر منطقه و تضمین عدم تجاوز مجدد نظامی علیه ایران، نسبت به افزایش تنش در منطقه غرب آسیا ابراز نگرانی و بر ضرورت پیگیری تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای اسلامی برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
